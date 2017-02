C'è posta per te / Quinta puntata: top e flop della serata con Maria De Filippi su Canale 5

C'È POSTA PER TE, QUINTA PUNTATA: TOP DELLA SERATA - La puntata di C'è Posta per te è iniziata subito con un momento molto emozionante che ha visto protagonista il capitano dell'Inter Mauro Icardi. L'argentino è arrivato per Ciro, un ragazzo che ha perso il padre con il quale condivideva la grande passione per i nerazzurri. La mamma ha voluto per lui proprio Icardi per superare un momento molto complicato. L'attaccante dell'Inter è stato gentilissimo regalando al ragazzo la sua maglia, la sua fascia da capitano, la possibilità di assistere all'Inter nel suo palco a San Siro con la famiglia e anche un kit completo per disegnare che è la passione di Ciro. Tra i momenti più commoventi c'è quello legato al secondo ospite della serata Serkan Cayoglu. L'ha voluto in studio Matteo a cui è stata diagnosticata una sindrome che gli impedisce di fare molti movimenti per il pericolo della rottura di ossa e cartilagini. E' così che vuole chiedere scusa per tutto quello che non può dare a sua moglie Sara e al figlioletto. Non può più andare a lavoro e non può regalare quello che vorrebbe alla moglie e al figlio. In studio per loro c'è anche la nonna di lei che è dolcissima e spunta all'improvviso dalla platea. L'attore turco regala alla coppia le fedi che questi avevano dovuto impegnare, tutto il necessario per il figlio Giuseppe e un pacchetto con all'interno dei soldi per aiutare la coppia. L'attore turco compie un gesto veramente meraviglioso.

C'È POSTA PER TE, QUINTA PUNTATA: FLOP DELLA SERATA - Sicuramente la storia che ha fatto più discutere a C'è posta per te è quella che ha visto protagonista Massimiliano e suo padre Saverio che non si vedevano da dodici anni. Il ragazzo ha dovuto vivere un'infanzia difficile accanto alla madre che per problemi di esaurimento nervoso è diventata difficile da gestire. Fin quando era piccolo il ragazzo ha dovuto accudirla, lavarla e fare tutto lui dentro casa. Saverio però invece di sembrare dispiaciuto è offeso che il figlio non l'ha cercato, alla fine però apre la busta e abbraccia suo figlio dopo tanti anni. La storia fa molto discutere il pubblico per la reazione comunque innaturale di Saverio che non è sembrato minimamente dispiaciuto di non aver visto il figlio nonostante le lacrime finali dopo l'abbraccio. Scivola nella telenovela la storia di Carlo e Pasquale. Un padre pentito per aver un po' trascurato il figlio vorrebbe solo riabbracciarlo e conoscere suo nipote che gli è stato vietato da vedere. Il ragazzo che è diventato uomo è ferito, ma forse fa ancora un po' di capricci di fronte al padre perchè toccato nell'orgoglio. Sicuramente i problemi sono altri come quelli di chi il papà non lo potrà più riabbracciare come in apertura di puntata Ciro ci ha spiegato. Il flop più grande arriva dall'ultima storia dove Vanessa non perdona, tra i fischi del pubblico, sua madre Oriana e il fratello Aleandro che hanno chiesto perdono in maniera sincera almeno secondo ai presenti sugli spalti.

© Riproduzione Riservata.