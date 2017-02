Che Dio ci aiuti 4 / Anticipazioni 12 febbraio 2017, settimana puntata: Nico convinto di dover trasformare Asia nella sua donna ideale...

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS PUNTATA 12 FEBBRAIO: NICO E MONICA LE DUE STAR SUL WEB - Monica e Nico, con la loro bizzarra storia di amore e odio, saranno al centro delle prossime puntate di Che Dio ci aiuti 4, che tornerà su Rai Uno, in prima serata, domenica prossima. Nico, convinto di dover trasformare Asia nella sua donna ideale, cercherà di fare il possibile per darle le dritte giuste. Ma mentre lui sarà impegnato a riflettere sulla sua nuova frequentazione, Monica farà una conoscenza molto interessante: un uomo che sembra fatto apposta per lei. I due protagonisti sono destinati ad allontanarsi una volta per tutte? Il pubblico della fiction spera di noì e da molti giorni, infatti, continua a pubblicare sui social una serie di commenti tutti rivolti alla singolare coppia. Ecco quelli più interessanti: "Nico attore straordinario, complimenti", "sono molto curiosa di capire cosa combinano Monica e Nico", " Come li shippo". E di fronte alla liaison sfiorata fra Monica e Gabriele di qualche settimana fa, qualcuno ha messo subito le mani avanti: "Io preferisco come sempre Nico e Monica. Loro li vedo solo come amici non potrebbero maaaai stare insieme".

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: ELENA SOFIA RICCI POTREBBE LASCIARE LA SERIE TV - Il successo della fiction Che Dio ci aiuti 4 in termini di share, suggerisce che in cantiere potrebbe esserci già la quinta stagione, ma le nuove vicende del Convento degli Angeli Custodi, come racconta Elena Sofia Ricci, protagonista delle prime quattro edizioni, potrebbero dover fare a meno di Suor Angela. L'attrice, in un'intervista rilasciata a Tv Talk, ha infatti rivelato che la sua partecipazione alle riprese non è poi così scontata; di conseguenza, il pubblico potrebbe ritrovarsi a fare a meno della scaltra suora all'interno delle dinamiche del convento degli Angeli Custodi. "Non lo so, sono un po' allergica alla ripetitività. Nella mia carriera ho fatto lo slalom tra il cinema, il teatro e la televisione. Mi piace cambiare personaggi, passare dal cinema al teatro alla televisione, sporcarmi le mani", ha spiegato Elena Sofia Ricci parlando proprio del suo futuro nella fortunata serie tv di Rai Uno. La protagonista, in ogni caso, ha lasciato aperto uno spiraglio: "Adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa di innovativo nella quinta, sennò si possono fare anche altre cose...". I ragazzi del convento dovranno presto dire addio a Suor Angela?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS PUNTATA 12 FEBBRAIO: EMMA IN OSPEDALE, AURORA RESTERÀ AL SUO FIANCO - Che Dio ci aiuti 4 continuerà ad appassionare i telespettatori anche domenica 12 febbraio, salvo cambiamenti, con il settimo appuntamento della stagione. Le anticipazioni rivelano che su Rai Uno andranno in onda altri due episodi e che Suor Angela sarà ancora una volta alle prese con le vicende dei protagonisti del convento degli Angeli Custodi. "Bersagli mobili" è il titolo del 13esimo episodio, nel corso del quale Azzurra si ritroverà a prendersi cura di Emma nella sua complicata convalescenza in ospedale. Per la ragazzina, però, sono in arrivo dei dei nuovi problemi, che metteranno a dura prova il suo percorso nel convento. Nuovi intoppi anche per Gabriele e Valentina, la cui relazione subirà un nuovo duro colpo. La coppia, infatti, dopo aver superato una serie di difficoltà, si ritroverà a un bivio, che potrebbe separarli una volta per tutte. riusciranno a ritrovarsi o il pubblico dovrà dire addio a una delle copie più belle di questa stagione? Il secondo episodio, dal titolo "Una goccia nel mare", vedrà Suor Angela alle prese con Ginevra, una tredicenne bisognosa di aiuto con una madre finita nel tunnel della droga.

br/>© Riproduzione Riservata.