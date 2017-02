CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e anticipazioni puntata 5 febbraio 2017: i quattro giudici di MasterChef, Ilary Blasi e Fabio Rovazzi

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 FEBBRAIO 2017: ILARY BLASI E I QUATTRO GIUDICI DI MASTERCHEF - Nuovo appuntamento sul piccolo schermo di Rai 3 con Che tempo che fa: oggi, domenica 5 febbraio 2017, Fabio Fazio condurrà un nuovo appuntamento del suo varietà a partire dalle 20.30, e come sempre il parterre di ospiti annunciati è davvero ricchissimo. Dopo l'ospitata del maestro pasticcere e re del cioccolato Ernst Knam la settimana scorsa, il conduttore avrà in studio quattro pilastri della cucina italiana, noti volti televisivi. Stiamo parlando naturalmente del trio di chef e del guru della ristorazione giudici a MasterChef Italia, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich. Al momento, tutti e quattro sono in onda sul piccolo schermo di Sky Uno con la sesta edizione del cooking talent show, dove i concorrenti sono rimasti ormai in 11 a contendersi il premio finale. Riserveranno al pubblico qualche gustosa anticipazione? Non solo la cucina avrà spazio all'interno dello studio di Che tempo che fa oggi, 5 febbraio: Fabio Fazio attende infatti anche l'affascinante Ilary Blasi, che ha di recente guidato la prima edizione del Grande Fratello Vip e che proprio qualche giorno fa - insieme ad altre amatissime della televisione, come Belen Rodriguez e Silvia Toffanin - ha partecipato al 40esimo compleanno di Michelle Hunziker. Che cosa racconterà la presentatrice moglie di Totti? Come sempre, all'interno dello studio di Rai 3 non mancherà l'irriverente simpatia di Luciana Littizzetto e la bella Filippa Lagerback. Per concludere, sono stati annunciati anche i nomi dei Saint Motel, che a breve inizieranno il loro tour europeo e saranno a Milano il prossimo 21 febbraio, e di John Simenon, figlio del celebre Georges Simenon.

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 FEBBRAIO 2017: PIPPO FRANCO E FABIO ROVAZZI - Dopo l'ospitata dei Saint Motel, durante l'appuntamento con Che fuori tempo che fa in programma oggi, domenica 5 febbraio 2017, ci sarà nuovamente spazio per la musica, grazie alla presenza in studio di Fabio Rovazzi. Il suo tormentone "Andiamo a comandare" ha fatto scatenare tutta Italia durante l'estate scorsa, e ora Rovazzi è tornato sulle scene con il nuovo singolo "Tutto molto interessante". Che cosa racconterà seduto al tavolo di Fabio Fazio? Insieme a Fabio Rovazzi, farà capolino anche la cantautrice e scrittrice Valerio Rossi, che aveva sfondato durante l'estate del 2001 con la sua "Tre parole". Che fuori tempo che fa sarà pronto, come sempre, a dare spazio ad alcune delle presenze fisse dell'edizione: Gigi Marzullo, Orietta Berti, Fabio Volo e Nino Frassica, ma i nomi annunciati per il prime time di oggi non sono certo finiti. Il presentatore, infatti, accoglierà l'amatissimo attore, cantante, cabarettista e conduttore Pippo Franco, insieme allo sciatore alpino Gustav Thoeni e alla scialpinista, alpinista ed esploratrice altoatesina Tamara Lunger.

