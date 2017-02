COMPORTAMENTI MOLTI CATTIVI/ Su Rai 4 il film con Selena Gomez e Nat Wolff

COMPORTAMENTI MOLTO CATTIVI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Comportamenti molto cattivi è il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 21.15. Si tratta di un lavoro giovanile e dinamico, adatto a tutta la famiglia. Realizzato nel 2014 grazie agli sforzi del regista Tim Garrick, questo lavoro non ha saputo conquistarsi le simpatie dei critici del cinema, conquistando però quelle del pubblico adolescenziale. Il titolo originale del lavoro è Behaving Badly e la trama tutta della pellicola è basata sul libro di Ric Browder (a carattere autobiografico, motivo per cui si pensa che le vicende del film siano avvenute realmente) dal titolo While I Am Death Feed the Dogs. Il successo tra gli adolescenti si deve soprattutto alla presenza di attori celebri, come Selenza Gomez e Nat Wolff, nel resto del cast troviamo Mary Louise Parker che ha dato voce a Lucy Stevens ed Elisabeth Shue e Pamela Bender. Heather Graham ha avuto modo d'immedesimarsi nei panni di Anette Osborne, e Ashley Rickard in quelli di Kristen Stevens. Nel film ha avuto una piccola comparsa anche Justin Bieber, che si è visto nei panni di un carcerato. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COMPORTAMENTI MOLTO CATTIVI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia del film ruota intorno a Rick Stevens. Il ragazzo è alle prese con il suo amore verso Nina Pennigton, che però non sembra notare i sentimenti del giovane ragazzo nei propri confronti. Anche se Rick fa di tutto per farsi notare ed entrare nella vita della ragazza, questa sembra volerlo evitare. Così Rick decide di provare tutte le sue carte e gettare tutti gli assi sul tavolo. Anche se alla fine dovrà avere a che fare con il figlio di un pericoloso gangster americano, un gruppo di pogliarelliste che vorranno avere l'attenzione di Rick tutta per loro, l'eccitata madre del proprio miglior amico, con un boss dei narcotrafficanti messicani, un diretto alquanto particolare, un prete con degli scheletri nell'armadia, con sua stessa madre con delle tendenze suicide e un uomo che, tra tutti, darà a Rick un consiglio alquanto misterioso. Nessuno ha mai detto che conquistare l'amore è facile, e questo è più sottolineato nel film, dove il ragazzo dovrà superare molti ostacoli prima di farsi notare dall'amata Nina. Ma alla fine dei conti ne sarà sicuramente valsa la pena, perché ciò che conta per davvero non è tanto la meta, quanto il viaggio stesso.

