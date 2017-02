CRISTIANA SINAGRA/ Diego Maradona Junior e la mamma ospiti da Barbara D’Urso per parlare del rapporto con il goleador (oggi, 5 febbraio 2017)

CRISTIANA SINAGRA E DIEGO MARADONA JUNIOR, OSPITI DA BARBARA D’URSO: IL RAPPORTO TRA IL FIGLIO E IL PADRE RITROVATO - Solo dopo tanti anni Diego Maradona Junior ha potuto creare un rapporto con il padre, Diego Armando Maradona. Oggi, 5 febbraio 2017, il ragazzo e sua madre saranno ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live per parlare della diatriba famigliare che ha avuto un lieto fine. Il figlio naturale del goleador argentino è diventato anche lui calciatore e ha dovuto aspettare il 1993 per vedere riconosciuta in tribunale la paternità di Maradona. Il giovane ha però incontrato il papà solo nel 2003 durante un torneo di golf a Fiuggi e ha dovuto aspettare il 2007 per il riconoscimento ufficiale operato dal padre. Ma a celebrare la riconciliazione e l’inizio di un vero rapporto tra padre e figlio sono le foto scattate ad agosto 2016: Diego e Diego Junior si sono incontrati in privato dopo quasi 30 anni di rapporti pressoché inesistenti. Durante l’incontro, come riportato dalla stampa argentina, Maradona Senior avrebbe finalmente detto le parole che il ragazzo aspettava da tempo: "Sì, tu sei mio figlio".

CRISTIANA SINAGRA E DIEGO MARADONA JUNIOR, OSPITI DA BARBARA D’URSO: L’INCONTRO TRA I GENITORI DI DIEGO JUNIOR A LICOLA - Dopo aver combattuto per anni in tribunale e sui giornali per vedere riconosciuta la paternità di suo figlio da parte di Diego Armando Maradona, con cui aveva avuto una storia negli anni ottanta, Cristiana Sinagra ha incontrato il goleador argentino a Licola nella sua casa. Con loro c’era anche Diego Junior e secondo Ilnapolionline.com la donna avrebbe commentato così quest’incontro: “Non voglio dire cose inutili e banali, in questo momento. Sono attimi davvero magici, un incontro tra mio figlio e il padre. Un incontro tra cuori, che si cercavano comunque, cominciato già lo scorso agosto in Argentina. Naturalmente, non voglio dire nulla su quel nostro incontro. Anzi, diciamo che non lo confermo né lo smentisco. Ci sono cose che appartengono profondamente a sfere private, che nessuno può e deve violare. Desidero rimanere fuori da quello che è un loro momento. Sono stati bravissimi a lasciarsi tutto quello che è stato dietro le spalle. Conta l’oggi, per loro”.

© Riproduzione Riservata.