Cavalli di Battaglia, Gigi Proietti / Top e Flop ultima puntata: quando "una risata aiuta a vivere"

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI, TOP E FLOP DELL'ULTIMA PUNTATA: QUANDO UNA RISATA AIUTA A VIVERE (Rai 1, oggi 4 Febbraio 2017) - Si chiude un ciclo meraviglioso sui Rai Uno. Il ciclo dei Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti, una sorta di best of della luminosa carriera del settantaseienne romano. Lunga a vita a Gigi Proietti, è questo l'augurio di tutti i suoi fan. Cinquant'anni di cinema, teatro e televisione; cinquant'anni di sorrisi, divertimento e varietà. Quando rinasce un'artista del genere? Gigi è come il vino, più invecchia più diventa buono. L'ultima puntata dei Cavalli di Battaglia è stato un vero spasso, il nostro top player - ovviamente - è lui: cavallo di razza, voto 10. In cima al nostro pagellone troviamo anche Beppe Fiorello, che sul palco si dimostra sempre a proprio agio. Coinvolgente ed emozionante: voto 7. Ci è piaciuto, seppur breve, l'intervento di Renato Zero. Il cantante ha dedicato una canzone nuova di zecca all'amico romano, tanto da farlo commuovere (voto 7). Tra i flop della quarta puntata inseriamo Stefano Fresi e il suo sketch sulla canzone di Britti. Divertente sì, ma meno pungente rispetto alle altre gag.

