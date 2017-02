Che Dio ci aiuti 4 / Anticipazioni sesta puntata 5 febbraio 2017: Monica riuscirà a stare alla larga da Nico?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 5 FEBBRAIO 2017: "UN'ALTRA OCCASIONE" - Nuovo appuntamento sul piccolo schermo di Rai 1 con Che Dio ci aiuti 4, la fiction che vede protagonisti Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo. In prime time, oggi domenica 5 febbraio 2017, verranno trasmessi due episodi, dal titolo "Un'altra occasione" e "Buone intenzioni". Le anticipazioni accendono nuovamente i riflettori sui personaggi di Monica (Diana Del Bufalo) e Nico (Gianmarco Saurino): la giovane figlia di Valerio, oltre ad occuparsi del figlio di suo marito, il piccolo Edo (Christian Monaldi), deve anche confrontarsi con quello che innegabilmente prova nei confronti del bell'avvocato. Monica si è prefissa un obiettivo: cercare di chiudere definitivamente con lui. Un nuovo arrivo al Convento degli Angeli la metterà però in difficoltà: Suor Angela si ritroverà infatti ad aiutare Asia (Maria Chiara Giannetta), una giovane che ha perso la memoria e che vede in Nico una specie di eroe e modello da seguire. La vicinanza di Asia all'avvocato farà vacillare i propositi di Monica, rendendo la situazione anche più difficile di quello che già è. Nel frattempo, a Che Dio ci aiuti 4, la bella Valentina (Arianna Montefiori), dopo l'equivoco della scorsa puntata nato nel rapporto con Gabriele (Cristiano Caccamo) cercherà di rinsaldare e scaldare la loro relazione: quali saranno i risultati? Tra Azzurra (Francesca Chillemi) e Emma (Bianca Di Veroli), le cose non vanno invece benissimo: le due riusciranno a riavvicinarsi?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 5 FEBBRAIO 2017: "BUONE INTENZIONI" - Il secondo episodio di Che Dio ci aiuti 4 in programma stasera su Rai 1 prende il titolo di "Buone intenzioni": buone notizie in vista per Valentina che, dopo il suo difficile passato, sembra trascorrerà delle ore davvero felici. C'entra qualcosa proprio l'affascinante Dottor Mattei? Nel frattempo, Suor Angela si metterà a disposizione di una ragazza che sta cercando di riscattarsi, di rimettersi in pista, ma l'unica certezza che riuscirà a portare a casa non sarà del tutto positiva. Monica e Nico, nel frattempo, cercheranno in tutti i modi di far ritornare la memoria ad Asia: le loro motivazioni, però, sono leggermente diverse...

CHE DIO CI AIUTI 4, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - In attesa di gustarci il sesto appuntamento con Che Dio ci aiuti 4 sul piccolo schermo di Rai 1, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. Monica, nonostante le buone intenzioni di Nico, non riesce a fidarsi completamente, la dottoressa non dimentica le umiliazioni subite da adolescente quando era cicciottella e per scherzo il ragazzo la derise di fronte ai suoi amici. Proprio quel ricordo rivive nei suoi peggiori incubi e così la ragazza decide di mettere alla prova la sua buona fede, lanciandogli una sfida. Al convento ci sono partenze e arrivi, Azzurra va a Londra a trovare Guido mentre in canonica arrivano Alessia e Fabio, una coppia di amici di Monica. L'uomo non attira le simpatie di Suor Angela, soprattutto per il suo atteggiamento sprezzante nei confronti della fidanzata. La suora e Nico scoprono che Alessia è prossima a sottoporsi a un intervento chirurgico per dimagrire e neppure con il buon senso di Monica riescono a farle cambiare idea. Tra Valentina e Gabriele le cose procedono bene ma l'ex escort ritrova sul suo cammino una collega e teme che la donna possa raccontare tutto al medico, alla fine il ragazzo si dimostrerà più comprensivo del previsto e accetterà il suo passato. Suor Costanza ha un piccolo segreto, ha preso una multa per eccesso di velocità ma ha dato la colpa a Suor Angela. L'anziana chiede a Nico di aiutarla, ma non gli vuole raccontare la verità. L'avvocato continua a cercare un confronto con Monica, che però non arriva. Suor Angela scopre che l'operazione di Alessia è solo una copertura, la ragazza sta provando ad aiutare il fidanzato a risollevarsi dai problemi economici accettando le attenzioni di un uomo ricco. Lo sconcerto di tutti arriva quando scoprono che a organizzare il tutto è stato Fabio. Grazie all'aiuto di Monica, Alessia lascia il fidanzato e sembra ritrovare la serenità, la presenza dell'amica aiuta anche la dottoressa a fare pace con i suoi sentimenti verso Nico. I due si parlano dopo molto tempo e ammettono di piacersi, ma Monica vuole una prova, Nico non dovrà baciare nessuna ragazza per tre giorni. La prova di castità di Nico si rivela più difficile del previsto, il convento è invaso da belle ragazze. Suor Costanza viene investita da un'auto pirata e finisce in ospedale, le sue condizioni sono critiche. Suor Angela sospetta che a investirla sia stato Mattia, un ragazzo che ospita al convento. Il giovane nega ma la polizia scopre che è stato proprio lui a chiamare i soccorsi. Emma è molto attratta da Andrea, ma ha paura di affrettare le cose. Azzurra fraintende l'atteggiamento della ragazza e al ritorno da Londra la tratta con freddezza, credendo che possa commettere i suoi stessi errori. Le continue tentatrici di Nico hanno una mandante, Monica, la dottoressa cerca di provocare l'uomo per metterlo alla prova e vedere se cede. Suor Angela scopre tutto e rimprovera aspramente la ragazza ma deve occuparsi anche del caso di Mattia. Non è stato il ragazzo a investire Suor Costanza ma il padre, un ex detenuto, che preso dai sensi di colpa decide di costituirsi. La tensione tra Azzurra ed Emma arriva a un punto di rottura quando per una bravata la ragazza si fa male e finisce in ospedale. Nico scopre così che Azzurra e la vera madre di Emma e decide di allontanare Andrea dal convento, Emma non la prende bene e accetta l'incontro con una famiglia affidataria. Nel finale il gioco di Monica le si rivolta contro e Nico, scoperto l'inganno, decide di vendicarsi perdendo di proposito la sfida.

