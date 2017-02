DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni: Anna Falchi, Emis Killa, Suor Cristina e Serena Rossi (puntata oggi, 5 febbraio 2017)

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 FEBBRAIO 2017: SERENA ROSSI, SUOR CRISTINA E ANNA FALCHI - Pippo Baudo, oggi 5 febbraio 2017, condurrà sul piccolo schermo di Rai 1 una nuova puntata di Domenica In, che lascerà spazio a tante curiose novità riguardanti il mondo dello spettacolo. Si partirà proprio con la musica, con due ospiti d’eccezione pronti a raccontarsi: la prima è Serena Rossi, mamma da poco, che insieme al presentatore ripercorrerà i passi significati della sua carriera, ricordando per esempio il suo esordio nel musical “C’era una volta… Scugnizzi”. A proposito di musical, a Domenica In farà capolino anche l’ex vincitrice di The Voice of Italy Suor Cristina, insieme a tutto il cast di Sister Act - Il Musical (diretto da Saverio Marconi), che continua la tournée con grande successo su diversi palchi nostrani: come molti non faranno fatica a ricordare Sister Act nasce come pellicola e ha visto protagonista la talentuosa Whoopi Goldberg. Già in passato, quando gli appuntamenti in teatro erano cominciati, Suor Cristina era stata ospite da Fabio Fabio (a Che tempo che fa, su Rai 3), raccontandosi. Il pubblico di Rai 1 avrà anche occasione di incontrare nuovamente un’attrice molto amata, che racconterà quali sono i punti più significativi e importanti della propria carriera al conduttore Baudo: stiamo parlando di Anna Falchi. Per concludere, non mancheranno il rapper Emis Killa, che lo scorso ottobre ha presentato al pubblico il suo nuovo album dal titolo “Terza stagione”, la showgirl Manuela Zero e la Big Bang guidata dal maestro Bruno Biriaco. L’appuntamento con Domenica In è fissato per le 17.05 circa.

