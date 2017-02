ELISABETTA FERRACINI & PAOLO CAPPONI / Mara Venier parla dei figli avuti dalle sue precedenti relazioni (Oggi, 5 febbraio 2017)

ELISABETTA FERRACINI & PAOLO CAPPONI, MARA VENIER PARLA DEI FIGLI A L’ARENA DI MASSIMO GILETTI (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi sono i due figli della nota conduttrice televisiva Mara Venier, oggi ospite a L'Arena di Massimo Giletti. La prima, nata dalla relazione con il modello ed aspirante attore Federico Ferracini, il secondo, nato nel 1973 da una relazione anche queste finita male con l'attore Pier Paolo Capponi. I due figli, insieme all'attuale compagno Nicola Carraro rappresentano la vera famiglia della nota conduttrice tornata in Rai in occasione della nuova intervista con l'amico Giletti, al quale non ha potuto non citare gli amati figli. Con Elisabetta Ferracini, i rapporti sono stati spesso caratterizzati da reciproci errori, poi seguiti da inevitabili riconciliazioni confermate in una intervista di qualche anno fa. A differenza del figlio Paolo Capponi, Elisabetta Ferracini l'abbiamo vista più frequentemente al fianco della celebre madre, anche in occasione dei festeggiamenti dei 66 anni della conduttrice, avvenuti lo scorso ottobre, quando era presente anche lei all'affollata festa di compleanno alla presenza di numerosi amici e volti famosi.

ELISABETTA FERRACINI, LA FIGLIA DI MARA VENIER: IL LORO RAPPORTO E LA SUA ESPERIENZA IN TV (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Di Elisabetta Ferracini, figlia della celebre conduttrice tv Mara Venier si è sempre saputo molto poco. Fortemente legata alla madre, sebbene entrambe non abbiano nascosto, negli anni, i dissapori tipici nel rapporto mamma-figlia, Elisabetta Ferracini negli ultimi tempi è sparita dal piccolo schermo. Dopo la popolarità avuta negli anni '90, alla conduzione della trasmissione del pomeriggio di Rai1, Solletico, dedicata ai più piccoli, nel 1995 la figlia di Mara Venier ha condotto la celebre manifestazione canora con i piccoli interpreti, Lo Zecchino d'Oro, prima di approvare a Domenica In nella stagione 1998-99. Negli anni 2000, tuttavia, la sua presenza in tv si è affievolita sempre di più, soprattutto dopo la nascita del figlio Giulio, nel 2002, precisamente nell'anno in cui la madre conduceva la sua sesta edizione dello storico contenitore domenicale di Rai1. L'ultima apparizione in Tv di Elisabetta Ferracini risale al 2012, quando indossò i panni di conduttrice della trasmissione Vado a casa di Elisabetta su Play.me. L'anno seguente indossò i panni di attrice nella fiction di Rai1, Un caso di coscienza 5, dove l'abbiamo piacevolmente ritrovata nel terzo episodio della serie diretta da Luigi Perelli. Tornando al suo rapporto con la madre, era stata la stessa Mara Venier a parlare dell'amata figlia in una sorta di faccia a faccia pubblicato sul settimanale Gente e finito nella bufera per un titolo fortemente contestato dalla conduttrice nel quale parlava di una loro riconciliazione dopo molti anni. In quell'occasione, la Venier aveva raccontato il suo ruolo di genitore, asserendo: "Ci sono stati dissapori ripetuti tra noi, come immagino accada in tutte le famiglie, ma nonostante tutto, silenzi e lunghi distacchi compresi, siamo sempre state molto unite". Sincera la replica di Elisabetta Ferracini: “Sai come è riuscita a rendermi più sicura di me? Il fatto che so di poter contare sempre su mia mamma. Lei è un punto di riferimento al quale non voglio rinunciare. Lo dico consapevole del fatto che stiamo vivendo il momento migliore di madre e figlia". Oggi, a L'Arena di Massimo Giletti Mara Venier ha inevitabilmente citato la figlia nel corso della sua intervista al padrone di casa.

