EMIS KILLA, IL RAPPER DI TERZA STAGIONE OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 5 FEBBRAIO 2017) Tra gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi troveremo Emis Killa, uno dei rapper più famosi e apprezzati del panorama musicale italiano. Emiliano Rudolf Giambelli, questo il suo nome, è nato nei pressi di Milano nell'89, Emis si è avvicinato alla musica rap da giovanissimo. Quando ancora il suo nome non era così noto e il rap era solo un hobby, l'artista era molto legato al suo attuale collega Fedez con il quale cercava di trovare una strada per diventare famoso. Entrambi sono riusciti nel loro intento, anche se le loro strade si sono divise. Dal 2007 al 2011 Emis Killa ha lavorato a vari album e nel 2012 è finalmente arrivata la fama e la notorietà. Ad averlo reso così amato al pubblico è stato l'album L'erba cattiva nel quale sono presenti moltissime collaborazioni di rilievo tra cui, ad esempio, quella con il collega Fabri Fibra. Non solo musica per Emis Killa: nel 2016, infatti, il cantante ha preso parte anche a The voice of Italy, un noto talent show targato Rai Due.

Il suo nuovo album si intitola Terza stagione e ha rappresentato un punto di svolta decisamente molto importante per Killa. Le collaborazioni sono state numerose e tutte degne di nota. Insomma, Emis Killa è pronto a stupire ancora una volta il suo pubblico certo di poter contare sul calore dei suoi fan.

