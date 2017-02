ENZO DECARO / L’attore si racconta a Barbara d’Urso: dagli esordi con Troisi e Arena al successo nelle fiction (Domenica Live, oggi 5 febbraio 2017)

ENZO DECARO, LA LUNGA CARRIERA DELL’ATTORE: DA MASSIMO TROISI AL SUCCESSO (DOMENICA LIVE, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Enzo Decaro, noto attore italiano di fiction e teatro, è oggi ospite nel corso della nuova puntata di Domenica Live, la trasmissione festiva in onda su Canale 5 e condotta dall’instancabile Barbara d'Urso. Insieme alla padrona di casa sono stati ripercorsi i momenti più importanti della carriera di attore di Enzo Decaro. Tra questi anche la presenza sul medesimo set dell'attore e della conduttrice Mediaset che nel 2004 interpretavano il ruolo di marito e moglie nella miniserie televisiva di Canale 5 dal titolo "Noi". Tra i due, dunque, oltre alla grande stima vi è un passato professionale che li ha visti condividere importanti momenti delle proprie carriere. Con la simpatia che lo contraddistingue, Enzo si è raccontato al pubblico di Domenica Live anche grazie ad un servizio su Portici, dove l’attore trascorse gran parte della sua infanzia. Poi gli esordi professionali, al fianco di grandi nomi del calibro di Massimo Troisi e Lello Arena nel trio comico "La Smorfia". “Quei tre ragazzi volevano semplicemente comunicare qualcosa. Volevano essere napoletani e condividere il loro modo in quel fine anni '70”, ha commentato in merito l’ospite di Barbara d’Urso. Decaro ha ricordato il primo incontro con l’attore compianto: “Io e Massimo ci siamo conosciuti per scrivere canzoni e poesie”, restando fulminato dalla sua intelligenza. Tra i tanti nomi celebri con i quali Enzo Decaro ha avuto l'onore di lavorare è stato ricordato anche quello di Sophia Loren, la "diva Hollywoodiana di cui lei senza fatica è". E’ un parterre ampio quello delle attrici celebri che hanno affiancato Decaro nella sua carriera di interprete, tra cui anche Sabrina Ferilli, Elena Sofia Ricci e Veronica Pivetti. Non poteva tuttavia mancare un omaggio alle varie occasioni che ha visto insieme sul set attore e conduttrice, tra cui Orgoglio, fiction del 2004. Dalla fiction alla sua partecipazione a Tale e Quale Show nel 2012, a Domenica Live i momenti più salienti dell’immensa carriera di Enzo Decaro.

© Riproduzione Riservata.