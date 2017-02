FABIO ROVAZZI/ Andiamo a comandare nel salotto di Fabio Fazio (Che fuori tempo che fa 5 febbraio 2017)

FABIO ROVAZZI, IL CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - Domenica 5 febbraio 2017 andrà in onda, su Rai 3 a partire dalle ore venti, una nuova puntata della trasmissione televisiva Che fuori Tempo che Fa, condotta da Fabio Fazio. Anche in questa puntata il conduttore avrà l'occasione di intervistare e parlare, durante la consueta tavola rotonda, con moltissimi personaggi dello spettacolo. In questo articolo dedicheremo la nostra attenzione in particolar modo a Fabio Rovazzi il quale, reduce del successo della hit estiva Andiamo a Comandare e con la pubblicazione del nuovo singolo intitolato Tutto molto interessante, sarà anch'esso presente nella puntata che verrà trasmessa domenica sera.

FABIO ROVAZZI, IL CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SUA STORIA D'AMORE CON KARINA BEZHENAR (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - Ultimamente del Rovazzi si parla non soltanto per i suoi successi musicali, ma anche per la sua storia d'amore con Karina Bezhenar. La storia è nata da poco ed il cantante si mostra restio a raccontare fatti della sua vita privata, nonostante ciò ha raccontato, in diretta in una nota trasmissione di Canale 5, di essere innamorato di lei. Ad ogni modo ai neo fidanzati facciamo mille auguri e ben venga la riservatezza, in un mondo in cui non si fa altro che cercare pubblicità a tutti i costi.

FABIO ROVAZZI, IL CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SUA NON PARTECIPAZIONE A SANREMO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - In altre occasioni Rovazzi è stato ospite del programma di Fazio ed, in una di queste, ha tentato di insegnare a Gigi Marzullo la famosa mossa che ha caratterizzato il suo tormentone durante l'estate 2016. Inoltre ha dichiarato di non volere partecipare a Sanremo, in quanto non si definisce un cantante. Alla domanda di Fabio Fazio infatti, il quale gli chiede se potrà mai trasformarsi in un cantante cosiddetto serio, lui risponde molto candidamente di no poiché il suo è essenzialmente un prodotto musicale comico. Rovazzi, d'altronde, si è sempre bonariamente preso gioco delle consuetudini sociali soprattutto giovanili ed il suo modo di cantare non è molto ricercato ma forse è proprio questo fattore a rappresentare il suo più grande punto di forza.

FABIO ROVAZZI, IL CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: BIOGRAFIA E IL SUO SUCCESSO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - Fabio Rovazzi nasce a Milano il 18 gennaio 1994, crescendo però nel quartiere di Lambrate. Il suo successo deriva dai suoi profili social: Youtube, Facebook ed Instagram sono, infatti, il suo trampolino di lancio più importante. Collabora con J-Ax per una trasmissione televisiva e con Fred De Palma e Merk & Kremont, per la realizzazione di alcuni video musicali. Nel febbraio del 2016 ha pubblicato sui suoi social network il video della hit estiva, Andiamo a Comandare, di cui lui è il protagonista principale. Il video ha raggiunto un numero elevatissimo di visualizzazioni, permettendogli di scalare le classifiche e di ottenere un disco d'oro prima, e di platino dopo. Partecipa al festival estivo Coca Cola Summer Festival, compare inoltre nel video della canzone di Fedez e J-Ax Vorrei ma non posto. Viene ingaggiato nella trasmissione televisiva Quelli che il calcio e Bring The Noise, rispettivamente sulle reti Rai Due ed Italia Uno. Infine, il 2 dicembre del 2016 viene pubblicato il suo secondo singolo, intitolato Tutto molto interessante, diventato disco d'oro già a poche settimane dalla sua uscita continuando ad attribuirgli grande successo.

