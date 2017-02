FEDEZ / News: piovono ringraziamenti sui social, per chi? (oggi, 5 febbraio 2017)

FEDEZ, NEWS: IL CANTANTE RINGRAZIA SUI SOCIAL, IL POST (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) – Il rapper milanese Fedez grazie al suo ultimo album “Comunisti col Rolex” ed alla partecipazione nella fiction di Rai 1, Un passo dal cielo 4, è diventato senza dubbio uno degli artisti italiani del mondo dello spettacolo più amato e seguito. Il suo album vola nei primi posti della classifica dei più venduti mentre la fiction sta appassionando milioni di italiani ed in particolare la sua ‘finta storia d’amore’ con Eva alias Rocio Munoz Morales con relativa e gelosa reazione del commissario Nappi (Vincenzo Ianniello). Fedez conscio di quanto sia positivo il momento e dell’amore che il pubblico italiano gli sta tributando, ha deciso di pubblicare un post di ringraziamento caratterizzato da una sua foto sul muretto di una terrazza ed al posto della frase c’è un emoticons con due mani giunte a simbolo di ringraziamento. Il post ha ottenuto 110 mila Mi Piace con centinaia di messaggi in cui vengono lodate le qualità artistiche del cantante: “Fedez sei stupendo, sei il mio idolo preferito” e “Il tuo album è un pezzo di discografia italiana, rimarrà nella storia!”. Clicca qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.