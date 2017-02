GIULIANA DE SIO / Video, insofferente a Verissimo: Silvia Toffanin sbotta, "Mi vuoi intervistare tu?"

GIULIANA DE SIO INSOFFERENTE A VERISSIMO, VIDEO: SILVIA TOFFANIN SBOTTA, "MI VUOI INTERVISTARE TU?" - Non è facile mettere in difficoltà Silvia Toffanin, ma c'è riuscita Giuliana De Sio nella puntata di ieri di Verissimo. L'intervista della conduttrice del rotocalco di Canale 5 all'attrice è stata un'esperienza strana anche per i telespettatori, che si sono confrontati sui social network. La stessa Toffanin si è accorta subito che qualcosa non andava: quando ha chiesto a Giuliana De Sio se fosse contenta di essere intervista, l'attrice ha glacialmente risposto di no e poi ha precisato gli argomenti dei quali non avrebbe voluto parlare, cioè politica, tasse e soldi in generale. Evidente l'insofferenza di Giuliana De Sio, quindi la conduttrice di Verissimo le ha chiesto se fosse di buonumore, ricevendo come risposta una domanda: «Hai paura?». Silvia Toffanin ha provato a cavarsela con una battuta: «Sto cercando di studiarti, perché sei scesa dalle scale lentamente...» ma ne è scaturito un botta e risposta che per poco non è degenerato. La conduttrice ha chiesto a Giuliana De Sio se fosse stata sempre ribelle e l'attrice ha replicato: «E chi è che non lo è stata? Tu sei stata ribelle? A cosa ti ribellavi?». Il cambio di ruolo non è piaciuto a Silvia Toffanin, che ha risposto: «Ma l'intervista me la vuoi fare tu?». La risposta ha reso ancor più teso il confronto: «Sarebbe carino, sicuramente mi divertirei di più». Clicca qui per il video dell'intervista a Giuliana De Sio.

GIULIANA DE SIO INSOFFERENTE A VERISSIMO, VIDEO: SILVIA TOFFANIN NE RISENTE - Scambio teso tra Giuliana De Sio e Silvia Toffanin a Verissimo: l'attrice si è mostrata maldisposta all'intervista della conduttrice, che ha provato a indagare su cose avesse disturbato la sua ospite. Giuliana De Sio ha raccontato di essersi dovuta alzare presto e di aver bevuto un cappuccino con caffè americano, poi ha partecipato ad una conferenza stampa nella quale le hanno fatto tante domande, «alcune belle, altre brutte». Quando l'intervista sembra prendere una buona piega, Silvia Toffanin però complica la situazione chiedendo all'attrice cosa la faccia arrabbiare. «A me danno fastidio le persone vuote» replica Giuliana De Sio, sorprendendo la conduttrice, che sembra interrogarsi sul fatto che il riferimento possa essere proprio a lei. La situazione sembra precipitare quando Silvia Toffanin lo ammette: «Ho paura che mi dici che sono vuota...», ma l'allarme rientra quando l'ospite la rassicura. Rinfrancata, la conduttrice di Verissimo le sottopone domande più impegnate, ma esce sfinita dall'intervista: «Dopo questa intervista io devo andare dall'analista, dammi il numero del tuo che gli devo parlare».

© Riproduzione Riservata.