GLI INTRIGHI DEL POTERE/ Su Iris il film con Anthony Hopkins e James Woods, alla regia Oliver Stone (oggi, 5 febbraio 2017)

GLI INTRIGHI DEL POTERE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Gli intrighi del potere, il film in onda su Iris oggi, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 23.00. Una pellicola dal genere commedia e biografica che è stata prodotta nel 1996, e non è da considerarsi una prima visione visto che è stata già mandata più volte sul piccolo schermo e ad ogni proiezione ha sempre scaturito un congruo interesse da parte del pubblico probabilmente per il cast di attori di primo livello che vi hanno partecipato ma anche sicuramente grazie alla maestria del regista Oliver Stone che ha reso questo film particolarmente intrigante. Il cast di attori che ha partecipato alla realizzazione di questo film comprende Anthony Hopkins (Richard Milhous Nixon), James Woods (H.R. Haldeman), Ed Harris (E. Howard Hunt), Paul Sorvino (Henry Kissinger), Larry Hagman (Jack Jones), Joan Allen (Pat Dixon). Il regista cerca di cogliere anche il minimo aspetto ed emozione del protagonista riuscendo a raccontare al contempo e in maniera plateale sia l'ambizione di Nixon quanto il suo nascosto dolore e il senso di odio e di inferiorità che viveva nei confornti di Kennedy. Richard Milhous Nixon è stato uno degli uomini più potenti della storia e allo stesso tempo è rimasto sempre un uomo travagliato e perennemente insoddisfatto.Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GLI INTRIGHI DEL POTERE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film racconta la storia del presidente degli Stati Uniti d'American, Richard Milhous Nixon che risulta essere stato il presidente più odiato e discusso della storia. Richard Milhous Nixon viene interpretato egregiamente da Hopkins che racconta la biografia di quest'uomo dalle umili origini, che aveva assistito alla morte di due fratelli e che aveva avuto una carriera da avvocato si getta in politica fino a raggiungere la carica di presidente in pochissimi anni. La figura di Richard Milhous Nixon riesce a raggiungere risultati nella politica estera mai visti, ma allo stesso tempo nella politica interna risulta essere un vero disastro tra scandali, corruzione fino all'epilogo finale del Watergate dopo il quale è costretto a dimettersi e lasciare la Casa Bianca.

