IL CAVALIERE DEL SANTO GRAAL/ Su Italia 1 il film con Sergio Peris Mencheta e Natasha Yarovenko (oggi, 5 febbraio 2017)

IL CAVALIERE DEL SANTO GRAAL, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Il cavaliere del santo Graal, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di origine spagnola prodotta nell’anno 2011 e diretta dal regista spagnolo Antonio Hernàndez. Il film e la sua trama vengono liberamente ispirati dall’opera fumettistica intitolata Capitan Trueno, scritta da Victor Mora, riuscendo a riscuotere un notevole successo, tanto da estrapolarne una versione cinematografica. Il personaggio principale, ossia Capitàn Truneo, viene interpretato da Sergio Peris Mencheta, nel cast è affiancato da Natasha Yarovenko, Alejandro Naranjo e Roberto Alvarez. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL CAVALIERE DEL SANTO GRAAL, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia che viene narrata in questo film è ambientata nel 12 secolo dopo Cristo. In questo periodo il personaggio principale, ossia Capitan Trueno, è un cavaliere errante al servizio del Re Riccardo di Spagna. Durante una delle sue avventure ha modo di salvare alcuni prigionieri cristiani rinchiusi all’interno di una fortezza situata nella Terra Santa. Ed è proprio in questo modo che viene a conoscenza dell’esistenza di un prigioniero che , una volta notato il suo strano marchio inciso sul collo mediante l’utilizzo del fuoco gli affida la missione di proteggere il Santo Graal, ossia la coppa utilizzata da Gesù durante l’ultima cena, e riportarlo in Spagna. Il fine di questa particolare missione è di riportare la reliquia sotto la protezione dei cavalieri custodi. Trueno non conosce l’importanza dell’oggetto affidatogli, ma nonostante ciò prende con se il Graal e giura al prigioniero di riportarlo in Spagna appena gli sarà possibile. Sempre durante l’assalto il capitano Trueno avrà modo di vedere che il suo marchio ha strani effetti anche su altre persone, infatti, gli salverà la vita bloccando la mano di un principe arabo che lo stava per uccidere. Una volta notato il marchio lo risparmia senza alcun motivo. Una volta terminata la missione di assalto alla fortezza il Re Riccardo gli ordina di ritornare immediatamente in Spagna, portando con se anche la principessa Sigrid. Una volta terminata la missione di assalto alla fortezza il Re Riccardo gli ordina di ritornare immediatamente in Spagna, portando con se anche la principessa Sigrid. Il suo ritorno nella nazione spagnola sarà determinato da un messaggio ricevuto poco prima dal Re, che lo spingerà a rimandare indietro il ragazzo con la principessa. Ed è a questo punto che la missione di protezione del Santo Graal inizierà, portando il capitano a scontrarsi con diverse forze appartenenti al mondo magico e non. Il tutto sarà fatto anche grazie all’aiuto dei suoi fedeli compagni di viaggio e d’avventura, ossia Goliath e Crispin. Durante la storia Trueno avrà modo anche di innamorarsi e stare insieme alla principessa, venendo ricambiato.

