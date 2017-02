Il Segreto / Anticipazioni puntata 6 febbraio: Raimundo e Francisca di nuovo insieme?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 FEBBRAIO: Raimundo e Francisca sono di nuovo insieme sotto lo stesso tetto. Il Segreto torna anche domani e lo farà con la matrona e il suo locandiere nuovamente insieme. Raimundo è riuscito a conquistarsi le simpatie dei rivoluzionari industriali e per questo potrebbe essere un'ottima talpa che possa impedire omicidi e rivalse anche a Puente Viejo e tutto per salvare i loro cari, compresa la famiglia Ulloa. Il locandiere sembra pronto a mettersi dalla parte della matrona per salvare i suoi concittadini da possibili colpi di testa dei rivoluzionari e questo potrebbe avvicinare nuovamente i due innamorati storici della soap. Proprio nei prossimi giorni Raimundo e Francisca torneranno a vedersi e questa volta lo faranno senza Hipolito e questo potrebbe avvicinarli ancora una volta. I fan sperano di vederli marito e moglie una volta per sempre e avere almeno un lieto fine nella soap.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: BEATRIZ DA' UNA POSSIBILITA' A HERNANDO? - Il Segreto tornerà domani su Canale 5, nel suo nuovo appuntamento pomeridiano a partire dalle ore 16:20 circa cioè al termine della fascia pomeridiana de L'isola dei famosi. In tale episodio l'attenzione tornerà a Beatriz che, dopo l'arrivo di Hernando a Puente Viejo, si è trasferita insieme a lui nella tenuta di Los Manantiales. In un primo momento la giovane ha faticato a nascondere la sua preoccupazione, per questo uomo scontroso e duro, che l'ha allontanata dalla famiglia Castaneda della quale lei aveva cominciato a fidarsi. Ma giorno dopo giorno, quello che lei era un vero estraneo, diventerà una persona ben diversa, dolce e gentile. Anche se Beatriz non potrà esprimersi a causa del suo mutismo, comincerà a stare bene e ad essere molto più serena al fianco del suo nuovo tutore. Sarà solo questo l'inizio di un rapporto vero e sincero? Ma quali saranno le vere ragioni che porteranno Hernando ad essere così generoso nei confronti della ragazza?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: MATIAS LASCIA PRADO - Quale sarà la decisione di Prado riguardo la proposta fatta dall'imprenditore musicale? In un primo momento, la figlia di Ramiro non è sembrata troppo convinta di questa proposta che l'avrebbe allontanata dalla sua ritrovata famiglia, oltre che dall'affetto di Matias. Ma nella puntata de Il Segreto di oggi sarà proprio a quest'ultimo a prendere un'importante decisione che potrebbe mettere la parola fine ai dubbi dell'amata. Consapevole del fatto che Prado non potrà perdere una simile occasione, che potrà realizzare tutti i suoi sogni, Matias deciderà di lasciare la ragazza, dicendole di non essere più innamorato di lui. Si tratterà ovviamente di una bugia che farà soffrire molto entrambi ma che il figlio adottivo di Emilia e Alfosno considererà a fin di bene. Con questa dichiarazione, Prado non avrà dunque altra scelta che lasciare Puente Viejo e cominciare una nuova vita altrove. Sarà questa la fine del loro amore? O ci sarà dell'altro?

