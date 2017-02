IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: il terribile scontro di Severo e Carmelo, video

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SEVERO INSULTA CARMELO DAVANTI AI COMPAESANI - Se le puntate italiane de Il Segreto mostreranno Carmelo e Severo ancora in qualità di amici inseparabili, molte cose cambieranno negli episodi iberici, dove i due ex compagni di orfanotrofio diventeranno nemici giurati. Cristobal Garrigues, quarto figlio di Salvador Castro, ha convinto Leal ad allearsi con lui per sottrarre a Santacruz i suoi averi e il suo denaro. Il tutto è accaduto in concomitanza con il peggiore dei momenti per il povero Severo che, dopo la morte di Sol e la partenza di Lucas, ha dovuto fare i conti anche con il decesso di Candela e del bambino che portava in grembo (salvo clamorose sorprese). La disperazione per questi avvenimenti e la scoperta di essere stato tradito dal suo migliore amico, spingeranno Severo ad un terribile scontro con lui nella piazza di Puente Viejo: tutti gli abitanti del paese assisteranno a questa discussione, a partire da Emilia e Alfonso, Dolores e Gracia, ma anche Raimundo e Francisca. Sarà una scena eccessiva e a tratti persino teatrale: e se Severo nascondesse qualcosa? Clicca qui per vedere il video originale di questa vicenda.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 FEBBRAIO: HERNANDO CERCA VENDETTA - Il segreto tornerà questa sera su Canale 5 con il classico episodio serale in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa. In esso, proseguiranno le indagini di Hernando, deciso ad accertare cosa sia accaduto al Jaral nella sera in cui il terribile incendio ha distrutto la famiglia Mella. Per questo Dos Casas mostrerà grande risentimento nei confronti di tutti gli abitanti di Puente Viejo, che nulla hanno fatto per evitare tale tragedia. E mentre indagherà per capire le possibili cause di tale tragedia, il nuovo arrivato dovrà fare i conti ancora una volta con Donna Francisca. La ricca signora aveva cercato di instaurare un rapporto con il suo nuovo compaesano, ma aveva finito per subire i suoi rimproveri. L'inimicizia tra loro si farà sempre più evidente, al punto che Hernando comincerà a sospettare del possibile coinvolgimento di Donna Francisca nella tragedia dei Mella. E come ben sappiamo, purtroppo non si sbaglierà...

