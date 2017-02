ILARY BLASI/ La moglie di Francesco Totti ospite di Fabio Fazio su Rai Tre (Che tempo che fa, puntata 5 febbraio 2017)

ILARY BLASY, LA MOGLIE DI FRANCESCO TOTTI OSPITE DI FABIO FAZIO SU RAI TRE (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 5 FEBBRAIO 2017) - Ilary Blasi sarà uno degli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa in onda oggi, 5 febbraio 2017, dalle ore 20.00 su Rai Tre. La conduttrice storica delle Iene negli ultimi giorni è stata oggetto di discussione per una presunta lite con la conduttrice dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi. In realtà il tutto è iniziato per via di alcune dichiarazioni rilasciate da Alessia Marcuzzi, in seguito alla conclusione della prima edizione del Grande Fratello Vip, condotto egregiamente da Ilary Blasi. La Marcuzzi si è espressa in merito affermando che, lei stessa e la Blasi, abbiano due stili di conduzione completamente differenti. Inoltre ha anche affermato che Alfonso Signorini è molto bravo nell'accompagnare e sostenere le conduttrici durante il programma. Molti hanno pensato che, velatamente, la conduttrice abbia voluto insinuare che La Blasi non sia stata del tutto all'altezza della situazione e che, nel complesso, il successo del programma sia da attribuire alla bravura ed alla professionalità dell'estroso opinionista. Secondo i rumors Ilary Blasi, una volta venuta a sapere di questi fatti, si sarebbe arrabbiata molto. Da questo momento in poi si pensa, in generale, che tra le due non corra buon sangue e che non ci sia una particolare simpatia. Non rimane da fare altro se non aspettare che una delle due rilasci qualche dichiarazione in merito, magari proprio davanti alla telecamere di Che tempo che fa.

ILARY BLASY, LA MOGLIE DI FRANCESCO TOTTI OSPITE DI FABIO FAZIO SU RAI TRE: CARRIERA E VITA PRIVATA (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 5 FEBBRAIO 2017) - Ilary Blasi nasce a Roma il 28 aprile 1981. Studia presso il liceo scientifico e, successivamente, frequenta la facoltà di Scienze della Comunicazione. Ilary inizia quindi a girare alcuni spot pubblicitari ed a lavorare come fotomodella. La sua carriera nel mondo del cinema inizia però molto prima: a soli cinque anni inizia infatti a recitare davanti alla macchina da presa di registi del calibro di Dino Risi, Stefano Pomicia e Lucio Fulci. Il successo in televisione arriva invece nel 2001 quando la Blasi prende parte come letterina al programma Passaparola. Ilary ha affiancato anche Fabio Fazio nella conduzione del contenitore Che Tempo che fa, in onda su Rai Tre. Nel 2005 sposa il capitano della Roma, Francesco Totti, dal quale avrà Christian, il suo primogenito. La Blasi conduce anche il Festival di Sanremo, il Festivalbar e Le Iene, programma del quale è divenuta conduttrice storica dopo Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. Nel 2007 rimane incinta per la seconda volta e dopo aver dato alla luce Chanel, la sua seconda figlia, torna a condurre sino al 2015 la conduzione de Le Iene. In quell’anno si prende nuovamente una pausa per dedicarsi interamente alla sua terza gravidanza: il 10 marzo 2016 lei e Totti diventeranno genitori per la terza volta con la nascita di Isabel. Il suo ultimo impegno è stato la conduzione della prima edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda a partire dal 17 settembre del 2016.

