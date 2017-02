ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Chi rischia di più tra Dayane Mello e Samantha De Grenet? Arrivano i primi provvedimenti… (oggi, 5 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: ECCO CHI RISCHIA L’ELIMINAZIONE - Domani sera in onda su Canale 5, si riapriranno i battenti della seconda puntata serale con L'Isola dei Famosi 2017, il reality show più avventuroso della televisione italiana condotto da Alessia Marcuzzi. Insieme alla bionda conduttrice, ci sarà nuovamente spazio per l'opinione di Vladimir Luxuria mentre in Honduras, ci sarà il supporto di Stefano Bettarini: sarà un po' meno impacciato rispetto al meccanico debutto? Staremo a vedere! Nel frattempo ci sono in nomination Samantha De Grenet e Dayane Mello; nonostante la prova dell'evoluzione sia andata bene, la loro nomina gli è costata lo sbarco sull'Isola dei primitivi. Chi rischia di più tra le due? Proprio in queste ultime ore, il pubblico da casa si sta dedicando alla votazione e, in base alle prime notizie, pare che siano arrivati milioni di voti: contro chi pende l'ago della bilancia? Secondo i pronostici del popolo della rete, pare che la candidata all'eliminazione sarà la modella Dayane Mello che, non avrebbe catturato il pubblico per simpatia ed onestà. Lo "scherzetto" ai danni di Samantha De Grenet e Nathaly Caldonazzo infatti, pare le costerà molto caro e così, la sua corsa verso la finale potrebbe interrompersi già da domani sera quando, a partire dalle 21.10 circa, si riapriranno i battenti della seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2017. A parte l'eliminazione di rito inoltre, ci sarà spazio anche per i presunti provvedimenti ai danni di Andrea Marcaccini che rischia l'eliminazione dopo che la sua ex fidanzata l'ha accusato di violenza privata, percosse e stalking.

© Riproduzione Riservata.