ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Dayane Mello la concorrente più vendicativa, in Honduras nascono i primi malintesi (oggi, 5 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DAYANE MELLO IN HONDURAS SI VENDICA DELLE ALTRE - Dayane Mello non ha esordito in maniera positiva. La modella infatti, è una delle nuove concorrenti dell'Isola dei Famosi 2017 che ha aperto i battenti la scorsa settimana dopo il rinvio di un giorno causa maltempo. La giovane è finita in nomination contro Samantha De Grenet e, nonostante gli esiti positivi della loro prova durante il prime time, sono finite di diritto, in quanto nominate ufficiali, nell'isola dei primitivi con alcuni concorrenti tra cui, Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini. Nonostante l'Isola sia ufficialmente partita da solo una settimana, in Honduras si sono già creati i primi forti dissapori e le primissime prese di posizione l'uno contro l'altro. Dayane Mello infatti, ha riferito a Samantha De Grenet che Nathaly Caldonazzo durante la serata dello scorso lunedì, avrebbe votato contro di lei. La romana quindi, anche in funzione della amicizia che le lega, ci è rimasta molto male dichiarandole ufficialmente guerra. Peccato però che la Caldonazzo abbia invece votato Nancy Coppola. Nonostante la mancanza di prove, in Samantha si è fortemente insidiato il dubbio ed ha perfino fortemente messo in discussione l'amicizia che le lega da ormai moltissimi anni. Pare proprio che la Mello abbia voluto vendicarsi delle due dopo avere affermato: “Dicono che non faccio niente, non è vero. La verità è che fin dall’inizio hanno formato il loro gruppetto, Samantha e le altre". “Accetto le nomination di tutti, ma se sei mia amica non mi fai una bastardata del genere perché io l’ho evitata nei suoi confronti… e qua chiudo", ha invece affermato Samantha. Massimo Ceccherini però, durante una prova con il resto dei naufraghi ha parlato con Nathaly che le ha detto la verità sulla nomination e così, ha pensato bene di fare ragionare l'amica e, a questo punto, uno degli argomenti in primo piano di domani sera, sarà sicuramente questo!

