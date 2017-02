ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed.12 News: Eva Grimaldi scoppia in lacrime, la dura reazione di Massimo Ceccherini (oggi, 5 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 NEWS: VIDEO, LE LACRIME AMARE DI EVA - Nonostante l'Isola dei Famosi sia iniziata solo da una settimana, i primi malumori tra naufraghi si sono già abbondantemente evidenziati. Dayane Mello per esempio, ha avuto modo di vendicarsi di Samantha De Grenet e le altre naufraghe, mettendo in discussione l'amicizia che lega da anni la riccioluta romana e Nathaly Caldonazzo. La modella brasiliana infatti, ha falsamente dichiarato che la Caldonazzo avrebbe votato contro l'amica quando invece, l'attrice ha votato contro Nancy Coppola, la cantante neomelodica dal caratterino niente male. La De Grenet ha mostrato tutto il suo malcontento ma, durante una prova in comune, Massimo Ceccherini le ha riferito la verità: cosa succederà domani sera? Nel frattempo, proprio l'attore e regista toscano, è stato la causa principale delle lacrime di Eva Grimaldi, per quale motivo? Massimo ed Eva sono davvero inseparabili ed il loro rapporto d'amicizia è solido quanto divertente ecco perché l'attrice ha pianto per l'amico. Massimo infatti "assalito" da un ragno si è tolto i vestiti di dosso e l'amica è corsa in suo aiuto conoscendo la sua fobia per gli insetti. Successivamente però, per colpa della paura vissuta, l'attore toscano ha mandato via l'amica malamente e la stessa, si è rifugiata in spiaggia tra le lacrime offesa per il trattamento ricevuto. Il tutto però, si è prontamente risolto con un tenero abbraccio tra i due che ha riportato la pace dopo alcuni minuti di tensione. Per rivedere il video a cui facciamo riferimento, potete cliccare qui.

