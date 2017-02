ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News e gossip: Naike Rivelli contro la stampa italiana “Mia madre è una star internazionale!” (oggi, 5 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS E GOSSIP: NAIKE RIVELLI SMENTISCE LA PARTECIPAZIONE CON LA MADRE E ATTACCA I GIORNALISTI, FOTO - Ornella Muti e Naike Rivelli sbarcheranno all'Isola dei Famosi 2017? La notizia era stata data in anteprima dall'irriverente penna di Dagospia ed Oggi, Alberto Dandolo ma poi, la news non è stata confermata. Naike Rivelli infatti, secondo quanto si è letto sul profilo ufficiale di Facebook di Dandolo, pare essere molto arrabbiata per l'indiscrezione trapelata alcune settimane prima e così, su questa faccenda è sceso non il gelo bensì il giallo! Domani sera, a partire dalle 21.10, si riapriranno i battenti della seconda puntata in prime time condotta da Alessia Marcuzzi, cosa succederà? Sicuramente ci sarà modo per parlare degli ultimi accadimenti dell'Honduras, tra litigi, lacrime e forti scontri e, in attesa di scoprire quale sarà la prima naufraga a dover abbandonare il programma tra Dayane Mello e Samantha De Grenet, iltempo.it riposiziona all'attenzione su Ornella Muti e Naike Rivelli: ci saranno oppure no? All'inizio sembrava che le due fossero state chiamate per sostituire Wanna Marchi e Stefania Nobile ma poi, la stessa Naike ha spiegato la faccenda con un post sul web: "Toccatemi tutto tranne la mia famiglia e mia madre. Cosa è il vero trash?... Io che mi faccio gli stracavoli miei?... O giornali "autorevoli" che divulgano, con tanto di dettagli fasulli e insulti, false notizie date per confermate.. Ragazzi ma in che Paese viviamo... Mia madre lavora da quando ha 12 anni. È una super star internazionale. Una mamma nonna donna lavoratrice attrice artista esemplare. Non si ferma mai ed è un esempio di donna per tutte le donne". Lo sfogo di Naike però, non finisce qui e, per visualizzarlo per intero, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.