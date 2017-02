ISABELLA BIAGINI ATTENTATO, "L'INCENDIO DEL MIO APPARTAMENTO È STATO DOLOSO!" (DOMENICA LIVE, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - L'incendio nella casa di Isabella Biagini è stato un attentato? Se ne parlerà oggi a Domenica Live: il programma condotto da Barbara d'Urso continuerà a seguire le vicissitudini dell'attrice e farà luce sull'ultimo retroscena emerso. Quello che era stato definito come un incidente domestico, in realtà potrebbe essere stato un incendio doloso. Le ultime indiscrezioni in tal senso sono state riportate da Visto, secondo cui Isabella Biagini è convinta che l'incendio sia stato organizzato nei minimi dettagli. La casa ha, infatti, preso fuoco proprio il giorno precedente lo sfratto e questo particolare non è stato affatto trascurato dagli inquirenti che per ora si limitano a indagare contro ignoti. Domani Isabella Biagini incontrerà gli inquirenti che stanno lavorando sul caso per scoprire le cause dell'incendio. La vicenda verrà approfondita da Barbara d'Urso nel corso della nuova puntata di Domenica Live.

ISABELLA BIAGINI ATTENTATO, "L'INCENDIO DEL MIO APPARTAMENTO È STATO DOLOSO!" (DOMENICA LIVE, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Isabella Biagini è tornata a parlare dell'incendio scoppiato a casa sua due mesi fa circa ai microfoni del settimanale Visto: l'attrice ha confessato il sospetto che si sia trattato di un attentato. «È stato un incendio doloso, appena ho aperto la porta di casa c’è stata un'esplosione, non c'entra nulla la mia stufetta, qualcuno ha dato fuoco alla casa per costringermi ad andare via, ecco perché è successo il giorno prima dello sfratto» ha dichiarato Isabella Biagini. La vicenda è particolarmente controversa: l'attrice pochi giorni dopo l'incendio ha avuto un incidente in auto e la donna sostiene che non sia stato affatto casuale. «Hanno provato a mettermi sotto, qualcuno ce l’ha con me, ora ho paura a uscire dall’albergo in cui mi trovo» ha dichiarato Isabella Biagini, che ne aveva parlato anche a gennaio durante un'altra puntata di Domenica Live. Clicca qui per visualizzare il video con la sua verità.

