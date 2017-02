Isola dei Famosi 2017 / Massimo Ceccherini ed Eva Grimaldi smascherano Dayane Mello, da che parte sta Samantha De Grenet? Video (oggi, 5 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, EVA GRIMALDI E MASSIMO CECCHERINI SMASCHERANO DAYANE MELLO, DA CHE PARTE STA SAMANTHA DE GRENET? (OGGI, 5 FEBBRAIO) - Sull'Isola dei Famosi 2017, a pochi giorni dalla prima puntata, sono già nate delle antipatie e, a quanto pare, le dinamiche nate nelle ultime ore potrebbero rendere la seconda puntata serale di lunedì ricca di colpi di scena. Come già ampiamente documentato dalla prima diretta dall'Honduras, il gruppo è già alle prese con le prime polemiche della stagione, una tempesta che rischia di mettere in secondo piano il ciclone tropicale che ha colpito Cayo Cochinos la scorsa settimana. Ma vediamo che cosa è successo nelle ultime ore. Samantha De Grenet e Dayane Mello, che condividono sull'isola dei primitivi l'esperienza della nomination, si sono unite in maniera inaspettata e la modella, in un momento di relax, ha rivelato alla showgirl che a fare il suo nome in nomination è stata proprio Nathalie Caldonazzo, che come noto a tutti ha invece nominato la cantante neo melodica Nancy Coppola. Per vedere chiaro in tutta la questione, Massimo Ceccherini ed Eva Grimaldi hanno approfittato della prova leader per chiedere proprio alla Caldonazzo quale fosse stato contenuto della sua nomination, informandola di ciò che in quel momento stava succedendo sull'isola dei primitivi. I due concorrenti, tornati sulla loro isola, hanno rivelato quanto saputo a Samantha De Grenet, mettendola quindi in guardia su Dayane Mello, ma la showgirl, confusa dalla vicenda, non ha ancora capito da che parte stare. "Mente Nathalie o mente Dayane?", ha detto la naufraga raggiunta poche ore fa dalle telecamere. A meno di un giorno dalla nuova puntata in prima serata, è ormai certo che questo sarà uno degli argomenti più discussi dai naufraghi e dai presenti in studio. Ne vedremo delle belle? Cliccate qui per visualizzare il video direttamente sul sito ufficiale di Mediaset.

© Riproduzione Riservata.