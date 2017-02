ISOLA DEI FAMOSI 2017: NANCY COPPOLA VS NATHALIE CALDONAZZO, LA SHOWGIRL GIÀ AL CENTRO DELLE POLEMICHE IN HONDURAS (OGGI, 5 FEBBRAIO) - I contrasti che hanno interessato i protagonisti dell'Isola dei Famosi 2017 hanno raggiunto anche il pubblico, che nelle ultime ore si è già schierato contro alcuni naufraghi responsabili di aver adottato, nei confronti dei loro compagni di viaggio, degli atteggiamenti eccessivamente irritanti. Nathalie Caldonazzo è fra questi e il comportamento della showgirl non è passato inosservato agli altri vip evoluti, che sulla spiaggia dell'isola delle caverne le hanno riservato una serie di critiche tutte molto aspre. Nathalie Caldonazzo, nelle ultime puntate, si è infatti fatta notare per aver utilizzato il sapone che i naufraghi condividono per lavare i propri indumenti, un atteggiamento definito particolarmente egoista da Nancy Coppola, che non ha potuto non evidenziare questa ennesima mancanza da parte della showgirl. La Caldonazzo ha inoltre preso le distanze dal gruppo per dedicarsi alla ricerca di cibo in perfetta solitudine, un gesto che a quanto pare non è andato giù ai tanti telespettatori. Ma cosa pensa veramente il pubblico degli atteggiamenti della concorrente? Scopriamolo attraverso i commenti pubblicati sulla fan page ufficiale nelle ultime ore: "Antipatica, snob, i primi giorni non ha fatto altro che mangiare cocco per i cavoli suoi, se lo metteva persino nel costume per non rimanere senza. E non è stata isolata ma... si è isolata!", "Non fate passare la Caldonazzo per una vittima!", "Non è che la isolano, è lei che si isola. Mi sta anche bene che lei si isoli, è un suo diritto, ma che non la si faccia passare per vittima perché non lo è".

