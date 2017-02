Isola dei famosi 2017 / Tutti contro Nancy Coppola e le polemiche non si placano (oggi, 5 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE POLEMICHE NON SI PLACANO (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Continua la disavventura dell'Isola dei famosi 2017, programma condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato Stefano Bettarini (che ha rassicurato tutti che sta bene e che non ha tempo da passare all'ospedale). A leggere i commenti sui social network, infatti, sembra che nessuno dei telespettatori di Canale 5 sia felice di questa nuova edizione del programma tante sono le polemiche verso tutto e tutti. Non solo verso i concorrenti - e soprattutto verso la cantante neomelodica napoletana Nancy Coppola - ma anche verso la conduzione, le scelte delle prove, ecc... C'è da dire che tra i naufraghi è subito scoppiata la maretta, complici ovviamente anche gli stenti, che non aiutano la sopravvivenza felice, e le accuse reciproche di sottrazione di beni di tutti. C'è chi dice che Nathaly Caldonazzo si sia portata degli accessori di bellezza da casa, chi dice che Malena rubi il cibo... insomma, un disastro.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE POLEMICHE NON SI PLACANO. RAZ DEGAN IL SOLITARIO (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Chi sta rimanendo un po' in disparte e sembra che voglia principalmente farsi i fatti suoi all'Isola dei famosi 2017, è Raz Degan, modello, attore e regista ex marito di Paola Barale. Raz Degan, complice un carattere schivo e taciturno, sembra non voler avere molto a che fare con gli altri naufraghi e se ne sta un po' tra le sue. Verrebbe quasi da pensare che Raz sia andato alle Honduras solo per vivere l'isola a modo suo, e che cerchi di stare più lontano possibile dalle beghe televisive - a meno che non sia costretto ovviamente. Raz Degan adora il contatto con la natura ed è molto difficile vederlo in città dato che si trova a suo agio solo in mezzo al verde. L'esperienza poi negli ambienti difficili non gli manca dato che ha vissuto molto tempo presso una tribù indigena dell'Amazzonia per girare un documentario. Cosa gli riserverà il futuro all'Isola?

