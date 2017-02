JO CHAMPA / L’attrice racconta il suo sogno americano a Barbara d'Urso (Domenica Live, oggi 5 febbraio 2017)

JO CHAMPA, L’ATTRICE OSPITE DI BARBARA D’URSO RACCONTA IL SUO SOGNO AMERICANO (DOMENICA LIVE, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Jo Champa, celebre attrice statunitense ma di origini italiane, è oggi ospite di Barbara d'Urso nel corso della nuova puntata di Domenica Live, alla quale ha raccontato, emozionata, il suo sogno americano. La sua ospitata si è aperta all'insegna della grande commozione in seguito ad un servizio sui luoghi della sua infanzia, in Calabria, terra d'origine di colei che fu musa di Versace ancor prima di attrice di celebri film. La padrona di casa di Domenica Live ha ricordato il suo matrimonio da favola con Joseph Farell, considerato uno degli uomini più potenti di Hollywood e dal quale ebbe un figlio nel 2004. Dall’intervista è emersa la grande forza di Jo Champa, e l’immensa determinazione non solo come artista ma come donna: "Ho perso sei bambini per avere mio figlio, tra cui suo fratello gemello", ha rivelato Jo nel corso della sua breve ma intensa intervista emozionante al cospetto di Barbara d'Urso, che ha promesso per lei grandi sorprese tra cui il saluto del padre e dei parenti calabresi. La sua età non la spaventa affatto tanto che Joe si è detta orgogliosa dei 53 anni appena compiuti. Lo scorso anno il suo nome tornò alla ribalta in occasione della Notte degli Oscar per il docu-reality esclusivo con lei protagonista e dal titolo Jo's Hollywood, in cui l'attrice andava alla scoperta dei segreti di Hollywood. Tanti i film importanti che l'hanno vista protagonista all'estero, ma Jo Champa ha avuto un ruolo degno di nota anche in film italiani del calibro di Le vie del Signore sono infinite del 1987, al fianco del grandissimo Massimo Troisi che oggi ricorda con immenso affetto.

