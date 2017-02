JOE BASTIANICH, CARLO CRACCO, ANTONIO CANNAVACCIUOLO, BRUNO BARBIERI/ I 4 giudici di MasterChef ospiti da Fazio (Che tempo che fa, 5 febbraio 2017)

JOE BASTIANICH, CARLO CRACCO, ANTONIO CANNAVACCIUOLO, BRUNO BARBIERI, OSPITI NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - Il celebre programma Che tempo che fa, condotto magistralmente da Fabio Fazio, diventerà per una sera luogo di sapori e profumi, un tinello virtuale dove si parlerà di cibo, spettacolo, e cultura: il salotto domenicale di Rai 3 ospiterà quattro personaggi illustri della cucina italiana e internazionale, Mister Joe Bastianich, e chef Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, attualmente in onda su Sky Uno come imperscrutabili giudici del celebre cooking show MasterChef Italia, giunto quest'anno alla sua sesta edizione. In questa occasione, i quattro protagonisti del programma racconteranno i personaggi e le dinamiche di una delle trasmissioni culinarie più seguite in tutto il mondo, qui proposta nella sua versione italiana.

JOE BASTIANICH, CARLO CRACCO, ANTONIO CANNAVACCIUOLO, BRUNO BARBIERI, OSPITI NEL SALOTTO DI FAZIO: I LORO RISTORANTI (CHE TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - I quattro personaggi, oltre a MasterChef, sono conosciuti per essere sempre molto attivi nello spettacolo, attraverso libri, conferenze, associazioni, campagne pubblicitarie e aperture di ristoranti in tutto il mondo: Joe Bastianich, imprenditore e ristoratore italo americano, è proprietario di più di 100 locali e aziende vinicole sparsi per l'intero globo, oltre ad essere produttore di programmi televisivi di successo, che raccontano tutte le sue svariate passioni come il motociclismo, il marketing e il mondo del business. Famoso per la sua proverbiale schiettezza, è conosciuto e amato in televisione e nel mondo del web per il suo italiano maccheronico ricco di divertenti neologismi. Antonino Cannavacciuolo, il napoletano del quartetto, conduce la versione italiana di Cucine da Incubo, e un nuovo programma su canale 9, O mare mio, dedicato alle ricchezze marittime italiane, tra intingoli e ricette di pesce tipici mediterranei. È conosciuto al pubblico televisivo per la sua corporatura abbondante, da gigante buono, per il suo accento spiccatamente partenopeo e per le sue famose pacche sulle spalle motivazionali. Bruno Barbieri, emiliano per eccellenza, ha aperto da poco il suo primo bistrot nella città di Bologna, mentre Carlo Cracco è stato molto discusso per aver proposto una cena di capodanno di ben 1.500 euro, nella suggestiva laguna di Venezia.

JOE BASTIANICH, CARLO CRACCO, ANTONIO CANNAVACCIUOLO, BRUNO BARBIERI OSPITI NEL SALOTTO DI FAZIO: CURIOSITÀ (CHE TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - Joe Bastianich è l'imprenditore per eccellenza; figlio di emigrati italiani negli Stati Uniti, ha imparato nel ristorante di famiglia i trucchi del mestiere, facendoli propri e diventando uno dei più grandi ristoratori a livello mondiale, appassionato di vino, musica blues e motociclette. Antonino Cannavacciuolo è il patron della prestigiosa Villa Crespi, sul Lago D'Orta in provincia di Novara, che gestisce magistralmente con la moglie Cinzia, responsabile dell'accoglienza; Bruno Barbieri, dopo aver lavorato sin da giovanissimo sulle navi da crociera è uno dei più famosi chef italiani, scrittore e maestro nella preparazione della pasta fresca. Infine, l'affascinante ed enigmatico Carlo Cracco, veneto, è stato allievo di Gualtiero Marchesi, ed ora è proprietario di uno dei locali più cool nel centro di Milano.

© Riproduzione Riservata.