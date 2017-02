LADY GAGA / Protagonista dell’Half Time Show del Super Bowl domenica a Houston

LADY GAGA, PROTAGONISTA DELL'HALF TIME SHOW DEL SUPERBOWL, LE INDISCREZIONI SULLO SPETTACOLO CHE HA IN SERBO: Lady Gaga è l’artista protagonista dell’attesissimo Half time show, del Super Bowl, di domenica 5 febbraio 2017. Uno spettacolo da non perdere, all'insegna della musica, delle coreografie e delle trovate innovative della celeberrima Lady Gaga. Questo e tanto altro sarà l'Halftime Show del Super Bowl in programma domenica 5 febbraio: parliamo dunque dell’esibizione che si terrà durante l'intervallo della finalissima NFL, che vedrà in campo due eccellenze del Football americano come i New England Patriots e Atlanta Falcons. Nel monumentale stadio di Houston (NRG Stadium), Lady Gaga ha tutta l'intenzione di stupire il pubblico presente con un'esibizione che si preannuncia mozzafiato: secondo le anticipazioni, l'artista originaria di New York farà il suo ingresso planando dal tetto dello stadio e canterà sospesa in aria, mettendo così a rischio la sua incolumità. Lo spettacolo sarà segnato dagli episodi più celebri della carriera di Lady Gaga: spazio non solo a grandi classici come Paparazzi, Bad Romance, Born This Way e Applause, ma anche ai pezzi dell'ultimo album 'Joanne'. Per la cantante americana è un sogno che si realizza: "Pianifico questo show da quando ero bambina, so perfettamente cosa fare", ha dichiarato Lady Gaga. L'artista ha poi aggiunto: "È uno spettacolo visto da persone in tutto il mondo e che è stato ripetuto tantissime volte. La sfida, così, è cercare di fare qualcosa di diverso". Grandi ambizioni per la cantante, che però deve fare i conti anche con dei contestatori: nei giorni scorsi è stata infatti indetta una petizione – firmata da circa 50 mila persone – per sostituire Lady Gaga con artisti maggiormente legati al Texas. Classiche contestazioni, insomma, ma lo show non è in dubbio. Per Lady Gaga un sogno che si avvera e, sebbene con ruoli diversi, seconda esibizione consecutiva al Super Bowl: l'anno scorso, infatti, cantò l'inno nazionale prima dell'inizio del match tra Carolina Panthers e Denver Broncos. L'Halftime Show vide poi protagonisti Coldplay, Beyoncé e Bruno Mars: questo anno, così, si tornerà ad uno spettacolo con un unico artista principale, cosa che non accadeva dal 2013 proprio con Beyoncè. L'artista americana è celebre per la sua musica e per uno stile unico, ma è protagonista indiscussa anche nel mondo del gossip. In ottica sentimentale le notizie non sono buone, essendo finito in estate il suo amore con Taylor Kinney. Un epilogo arrivato dopo cinque anni insieme, colpa dei troppi impegni lavorativi: lei è presa dalla sua carriera musicale, lui è sul set della celeberrima serie Chicago Fire. E pensare che nel 2015, nel giorno di San Valentino, Kinney chiese la mano alla cantante regalandole un diamante a forma di cuore. Prossima testimonial della celeberrima linea di gioielli 'Tiffany & Co.', Lady Gaga vive dunque un "momento no" in ottica sentimentale ma non può certamente lamentarsi guardando alla sua carriera. E come potrebbe, lei che è sulla cresta dell'onda ormai dal 2008 con l'album 'Fame' e con il successo planetario del singolo 'Poker Face'. Erede in chiave pop del glam rock degli anni '70, Lady Gaga si fa apprezzare per la sua ricerca continua di nuove sonorità e per l'abilità nel mixare generi lontani come dance, rock, hip hop ed elettronica. Un sound riconoscibile, questo, che sarà protagonista della 51esima edizione del Super Bowl, annoverabile senza dubbio alcuno tra gli eventi sportivi più seguiti al mondo.

