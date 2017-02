LAMBERTO SPOSINI OGGI / Le sue condizioni a sei anni dall'emorragia cerebrale: il saluto di Mara Venier

LAMBERTO SPOSINI OGGI, LE CONDIZIONI DEL GIORNALISTA A SEI ANNI DALL'EMORRAGIA CEREBRALE: IL SALUTO DI MARA VENIER (5 FEBBRAIO 2017) - Come sta Lamberto Sposini? Del giornalista e conduttore televisivo ha parlato oggi Mara Venier, che lo ha definito un grande amico prima che collega. La vulcanica "zia" della televisione italiana è comparsa sull'account Instagram di Lamberto Sposini nei giorni scorsi, perché ha pubblicato una foto per ringraziarla (clicca qui per vedere la foto). Il rapporto lavorativo tra i due si è interrotto, ma non l'amicizia e ciò lo dimostra. A quasi sei anni dall'emorragia cerebrale che ne ha interrotto bruscamente la carriera, il giornalista e conduttore è tornato a sorridere. Il merito è della figlia Matilde, nata dalla relazione con la giornalista Sabina Donadio, e della sua grande forza di ricominciare. Non si sa molto delle sue attuali condizioni di salute: si dice che non parli più, ma non ci sono conferme in tal senso. Di certo c'è che Lamberto Sposini non ha perso la sua energia e la sua voglia di comunicare con il mondo, visto che lo fa attraverso i social network.

LAMBERTO SPOSINI OGGI, LE CONDIZIONI DEL GIORNALISTA A SEI ANNI DALL'EMORRAGIA CEREBRALE: L'ANNIVERSARIO DEL TG5 (5 FEBBRAIO 2017) - Per Lamberto Sposini è cominciata una nuova esistenza dopo l'emorragia cerebrale, ma le abitudini del giornalista e conduttore non sono cambiate: continua a vedere almeno un film al giorno, spesso al cinema, e ha ancora la passione per il buon cibo e la Juventus. Inoltre, Lamberto Sposini si circonda dei suoi amici fidati. Recentemente ha festeggiato una ricorrenza importante, cioè il 25esimo anniversario del Tg5 (clicca qui per visualizzare il post). Fu proprio Lamberto Sposini con Enrico Mentana, Clemente Mimun ed Emilio Carelli, a cambiare radicalmente il modo di fare informazione televisiva. Lamberto Sposini è stato uno dei conduttori più professionali e carismatici del telegiornale di Mediaset. Quando è stato colpito da un'emorragia cerebrale conduceva La Vita in Diretta con Mara Venier. La malattia purtroppo lo ha costretto a interrompere la carriera e ha stravolto la sua vita, ma il peggio è passato per Lamberto Sposini.

© Riproduzione Riservata.