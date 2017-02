MARA VENIER, LA CONDUTTRICE OSPITE DI MASSIMO GILETTI: DALLE SCUSE DI NAOMI CAMPBELL ALL'AMICIZIA CON SABRINA FERILLI (L'ARENA, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Mara Venier tornerà in Rai? Se ne parla da tempo, ma intanto la celebre conduttrice è stata ospite de L'Arena di Massimo Giletti, dove si è parlato di attualità, oltre che di alcuni momenti celebri della sua carriera. Uno di questi è stato, ad esempio, l'intervista alla top model Naomi Campbell per Domenica In: «Ci avevamo messo tantissimo per averla, tra l'altro con un cachet importante. Arrivò in ritardo, c'era stato un tormentone per questo... E non voleva rispondere alle domande». Mara Venier ha poi raccontato cosa è accaduto quando ha incontrato Naomi Campbell ad una festa di Flavio Briatore: «In quegli anni si diceva spesso che aveva rapporti turbolenti con le cameriere... E allora dissi a mio marito di nasconderci, nel caso in cui si fosse ricordata dell'intervista. Quando mi vide, pensai: "Mo' me mena...". Invece mi chiese scusa». Mara Venier nel corso dell'intervista a L'Arena ha parlato anche della sua vita privata, come della maternità a 17 anni e del dolore per la morte della madre.

MARA VENIER, LA CONDUTTRICE OSPITE DI MASSIMO GILETTI: DALLE SCUSE DI NAOMI CAMPBELL ALL'AMICIZIA CON SABRINA FERILLI (L'ARENA, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Mara Venier non poteva evitare di parlare a L'Arena di Massimo Giletti di Sanremo 2017 e del contributo che potrà offrire Maria De Filippi, che conosce molto bene. «Secondo me si divertirà moltissimo - ha dichiarato la conduttrice, che ha svelato anche alcuni pregi della collega - Dà spazio agli altri e interviene solo quando serve, e spariglia». Ma Mara Venier ha parlato anche del rapporto tra Maria De Filippi e il marito Maurizio Costanzo: «Mi disse che Costanzo è il centro della sua vita, come è Nicola per me». A L'Arena di Massimo Giletti è poi intervenuta Sabrina Ferilli, a cui Mara Venier è particolarmente legata: «Sabrina Ferilli è la mia amica del cuore, anche se è riduttivo. Fa parte della mia vita da trent'anni. Io mi confido e lei fa lo stesso. Un rapporto unico e speciale» ha dichiarato la conduttrice sull'attrice. Quest'ultima, invece, ha spiegato: «Abbiamo condiviso tantissimo».

