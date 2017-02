MARCELLA BELLA, LA CANTANTE DI MONTAGNE VERDI SI CONFESSA: DAL SUCCESSO AL DRAMMA DEL FRATELLO GIANNI (DOMENICA LIVE, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Marcella Bella oggi sarà ospite di Barbara d'Urso per la nuova puntata di Domenica Live per un'intervista che si preannuncia emozionante. La cantante catanese, oltre a ripercorrere le tappe della sua celebre carriera, parlerà del fratello Gianni, che nel 2010 fu colpito da un ictus. Il dramma ha colpito profondamente Marcella Bella, particolarmente legata all'amato fratello. Proprio il forte affetto ha impedito finora alla cantante di parlare apertamente di quella triste vicenda. Grande il disagio che prova tuttora Marcella Bella, che però proverà a superarlo in occasione della sua partecipazione a Domenica Live. Sarà un'intervista a cuore aperto quella dell'artista siciliana, che racconterà anche i momenti più importanti della sua vita. Sono due le vicende che l'hanno segnata profondamente: il successo di "Montagne verdi" del 1972 e il malore del fratello Gianni nel 2010. Marcella Bella durante la chiacchierata con Barbara d'Urso aggiornerà il pubblico di Domenica Live sulle condizioni attuali di salute dell'amato fratello.

MARCELLA BELLA, LA CANTANTE DI MONTAGNE VERDI SI CONFESSA: IL NUOVO PROGETTO CON MARIO BIONDI (DOMENICA LIVE, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Per Marcella Bella il 2017 potrebbe essere un anno molto importante: la cantante catanese celebrerà il traguardo dei 45 anni di carriera con un nuovo disco di inediti. In realtà, si tratta dei 45 anni dal primo grande successo, "Montagne verdi". Marcella Bella parlerà del suo nuovo progetto in occasione della sua partecipazione a Domenica Live, ma qualche anticipazione l'ha già fornita le scorse settimane, quando è stata ospite de La Vita in Diretta. In quell'occasione la cantante siciliana ha rivelato che il nuovo album sarà prodotto da Mario Biondi: «Un grandissimo artista e cantante soul. È lui che ha curato tutti gli arrangiamenti e le produzioni, sono veramente orgogliosa di lavorare con lui». Il disco dovrebbe contenere otto brani, ma non ci sono ancora indiscrezioni su titolo e data di uscita del nuovo progetto. Chissà se Marcella Bella rivelerà qualcosa a tal proposito oggi a Domenica Live...

