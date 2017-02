MR. BEAVER/ Su Iris il film con Mel Gibson, Jennifer Lawrence e Anton Yelchine, alla regia Jodie Foster (oggi, 5 febbraio 2017)

MR. BEAVER, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Mr. Beaver, il film in onda su Iris oggi, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 21.00. Un'opera cinematografica di genere drammatico realizzata nel 2011 per la regia di Jodie Foster. L'attore che interpreta il protagonista di questa pellicola è Mel Gibson mentre gli altri attori ci sono lo stesso regista Jodie Foster, Jennifer Lawrence e Anton Yelchin. Il film ha una durata di circa un'ora e trenta minuti. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MR. BEAVER, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Walter Black (Mel Gibson) lavora nel consiglio di amministrazione di un'azienda produttrice di giocattoli. Da anni soffre di depressione in seguito alla quale viene allontanato dalla famiglia e rischia di far fallire l'azienda che il padre gli ha lasciato in eredità. Walter, che sta addirittura pensando al suicidio, decide di tentare un'altra strada per cercare di migliorare la sua condizione. La terapia a cui ha pensato è quella di delegare ogni relazione interpersonale a Mr.Beaver, una sorta di marionetta con le sembianze di un castoro che, in reltà, rappresenta il suo alter-ego. La terapia funziona, Walter Black riesce non solo a recuperare il rapporto con tutti i suoi familiari ma anche a risollevare le sorti dell'azienda lanciando sul mercato un prodotto nuovo. Dopo poco tempo però Mr. Beaver diventa un'ostacolo, una presenza scomoda che provoca un evidente imbarazzo nelle persone che circondano Walter. Di conseguenza la sua famiglia, stressata ed esasperata, si allontana ancora una volta dal povero Walter Black, che si ritrova di nuovo solo. Per questo motivo l'uomo cade ancora in depressione, questa volta in forma più grave. Un carattere introverso e dimesso come quello di Walter non è in grado di spuntarla con la figura aggressiva rappresentata da Mr Beaver, quindi è difficile controllare la doppia personalità del protagonista. Lo stato depressivo in cui si ritrova Walter non lo aiuta a pensare con lucidità, nonostante ciò, nella mente riflessiva di Walter prende forma un pensiero risolutivo, è necessario liberarsi definitivamente di Mr. Beaver, soltanto rinunciando a lui potrà riappropriarsi della sua vita. La prima cosa che gli viene in mente di fare è quella di realizzare una bara che abbia le misure di Mr. Beaver poi, addirittura, decide di tagliarsi un braccio. Fortunatamente arriva suo figlio Porter (Anton Yelchin) che immediatamente lo soccorre e lo porta in ospedale. Dopo un intervento chirurgico, i medici gli indicano la protesi più adatta alla sua condizione. Comincia quindi un difficile periodo di recupero, non solo fisico ma anche psichico. Adesso però a Walter Black non mancherà il sostegno dei figli e della moglie Meredith (Jodie Foster).

