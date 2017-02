OLIVER STONE/ Attacca USA e stampa: guerra in Ucraina e fake news per giustificare la NATO

OLIVER STONE ATTACCA STAMPA E MEDIA: "IL GIORNALISMO HA FALLITO". RIVOLUZIONE IN UCRAINA: "È STATA FINANZIATA DAGLI USA" (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Oliver Stone contro tutti: il regista durante la presentazione di "Ukraine on Fire" ha parlato anche di fake news, Donald Trump, Russia e Vladimir Putin. La promozione del documentario, che ha prodotto e affidato al regista ucraino Igor Lopatonok, è diventato per Oliver Stone l'occasione per discutere di temi particolarmente delicati, a partire da quanto accaduto in Ucraina. La rivoluzione che ha portato alla deposizione dell'ex presidente Viktor Yanukovych non sarebbe partita dal basso, ma sarebbe frutto di un colpo di stato finanziato dagli Stati Uniti. «L'America ha un ruolo enorme e una grossa responsabilità e continua a negarlo. E' una situazione dolorosa per la gente ucraina. Quello che noi raccontiamo non è la narrativa ufficiale, ma è quello che è accaduto» ha dichiarato Oliver Stone, che ha poi attaccato i media americani, rei di non indagare a fondo, accettando semplicemente la versione governativa. Il regista ha fatto anche i nomi: «New York Times, Washington Post e tutte le altre prestigiose testate americane non stanno facendo più il loro lavoro».

OLIVER STONE ATTACCA STAMPA E MEDIA: "IL GIORNALISMO HA FALLITO". IL CASO DELLE FAKE NEWS (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Oliver Stone con "Ukraine on Fire", il documentario che ha prodotto e presentato al Filming on Italy, ha lanciato un'accusa pesante agli Stati Uniti, che avrebbero finanziato la rivoluzione ucraina per attribuire poi la colpa alla Russia di Vladimir Putin e giustificare l'esistenza della Nato. Il regista premio oscar ha poi commentato le voci sulle presunte interferenze del presidente russo sull'elezione di Donald Trump: «Sono gli Stati Uniti che hanno una lunga tradizione di ingerenza nella politica di altri paesi, non la Russia». Anche questa vicenda diventa per Oliver Stone l'occasione per attaccare la stampa americana, responsabile della circolazione di "fake news": «La funzione del giornalismo dovrebbe essere quella di analizzare le teorie delle fonti ufficiali e criticarle. Non lo sta più facendo e questo documentario mostra chiaramente che ha fallito». Questa è una polemica che conosciamo bene in Italia: è ben nota, infatti, la "guerra" del Movimento 5 Stelle contro le "notizie false" dei giornali.

