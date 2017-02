Oroscopo 2017 / Paolo Fox classifica settimanale a Mezzogiorno in famiglia e previsioni di oggi 5 Febbraio 2017. Sfida tra comuni, Grado Vs Boves

OROSCOPO DI PAOLO FOX A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: CLASSIFICA DEI SEGNI E PREVISIONI DI OGGI 5 FEBBRAIO 2017 - Anche questa domenica mattina, 4 febbraio, verrà scandita dalle previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox e dalla sua classifica dei segni: cosa ci dirà oggi? Il celebre astrologo ha già anticipato ampiamente nelle precedenti settimane che cosa sarebbe accaduto ai nati di tutti i segni dello Zodiaco nelle prime due settimane di febbraio. Siamo in un momento cruciale per molti, come il Gemelli, sotto pressione a causa di blocchi lavorativi che durano da diversi mesi. Altri, come la Bilancia, potranno contare su una rivoluzione a livello professionale. Prima di scoprire quale sarà la nuova classifica dei segni di Paolo Fox, rivediamo i due segni migliori ed i due peggiori della settimana precedente. Ultimo posto per il Cancro, che potrebbero verificare la tenuta di certi rapporti di lavoro, punti di riferimento nel mondo professionale. Bisogna decidere che cosa fare di un'attività, una riflessione presente anche in altri campi, come l'amore. A causa di questo stato d'animo è facile che nervosismo e tensioni vengano riversati sulla coppia. Penultimo posto per i Gemelli, che hanno iniziato la settimana un po' agitati. Tutto ciò che è nato negli ultimi mesi è stato difficile da gestire, ma i problemi a livello sentimentale verranno risolti. Giove continua ad essere favorevole, ma la difficoltà si presenterà in situazioni che appariranno da subito molto difficili. Al secodo posto il Sagittario, che vivrà delle grandi opportunità proprio nel mese di febbraio. Chi lavora su ordinazioni vedrà un aumento delle richieste, ma in generale tutti i nati del segno troveranno terreno favorevole nelle loro attività. Alcuni potrebbero però arrivare a ribellarsi per via di una persona che cerca di mettere il bastone fra le ruote. Al primo posto Leone, con tanti pianeti favorevoli, che spazzeranno via il periodo di grandi ripensamenti appena attraversato. Giornate migliori sabato e domenica. Clicca qui per rivedere la classifica di Paolo Fox e le previsioni dell'Oroscopo 2017 della settimana precedente.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 FEBBRAIO 2017: LA SFIDA FRA I COMUNI, GRADO VS BOVES - La puntata di Mezzogiorno in famiglia di oggi, domenica 5 febbraio 2017, vivrà lo scontro fra il Comune di Grado, nel Friuli Venezia Giulia e quello di Boves, in provincia di Cuneo. I campioni in carica sono riusciti a mantenere il titolo, registrando nell'appuntamento di ieri, una nuova vittoria contro gli sfidanti. Sarà quindi compito degli amici di Boves riuscire a portare a casa la vittoria in questa seconda occasione, nel tentativo di spodestare i rivali. Ci riusciranno? Prima di scoprirlo avremo modo di conoscere meglio alcune curiosità su questi due paesini italiani. Di Grado abbiamo già conosciuto molti aspetti, dalla cultura medievale alle particolarità offerte al turismo, grazie alla pianta fatta a forma di stella. Un arcipelago, dal nome omonimo, che può contare sulla presenza di 90 km quadrati di laguna e sull'Isola del Sole, meta esclusiva per la villeggiatura e che da 24 anni può vantare la conquista della Bandiera Blu. Parte integrante della comunità montana delle Alpi del Mare, Boves è di matrice antica e si ha la prima menzione del su nome, sotto forma di Bovixium, all'epoca di Carlo Magno. Il borgo è stato inoltre insignito della Medaglia d'Oro al Valor Militare per la Resistenza del 1943 ed al Valor Civile per la popolazione, per aver saputo fronteggiare con coraggio l'invasore. Una delle particolarità di Boves, consiste inoltre in una canzone popolare eletta ad inno della città, Nate 'd Beuves, ovvero Noialtri di Boves, come riportato sul portale del Comune.

