PIPPO FRANCO, IL VOLTO STORICO DEL BAGAGLINO OSPITE AL TAVOLO DI FABIO FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - Che fuori tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai Tre dalle 21.30, vedrà Pippo Franco tra gli ospiti ospiti che siederanno al tavolo del conduttore. L’attore comico, showman e cantante romano è stato il volto storico del Bagaglino e in puntata lo vedremo sicuramente sfoggiare tutta la sua simpatia. L'ultimo lavoro che ha visto impegnato Pippo Franco è il film scritto, sceneggiato e diretto dal comico Fabio De Luigi, uscito nelle sale nel febbraio dello scorso anno. Il film è incentrato sulle vite si alcuni personaggi che hanno in comune sentimenti di profonda frustrazione a causa delle difficoltà della vita. Il protagonista è Antonio, un rappresentante di prodotti farmaceutici senza successo, che cerca di riconquistare le attenzioni della moglie. Pippo Franco interpreta, nel film, il ruolo di un medico pediatra. All’inizio del mese scorso l’attore è invece tornato a teatro ad Urbania per intrattenere il pubblico del Teatro Bramante con il divertente spettacolo autobiografico “Non ci resta che ridere”.

PIPPO FRANCO, IL VOLTO STORICO DEL BAGAGLINO OSPITE AL TAVOLO DI FABIO FAZIO: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - Pippo Franco, pseudonimo di Francesco Pippo, è nato a Roma il 2 settembre 1940. Pippo Franco inizia ad esibirsi come cantautore verso la fine degli anni '50, con canzoni basate su elementi surreali. All'inizio degli anni '60 partecipa ad alcuni film, approdando, nel decennio successivo, a diverse commedie all'italiana, tra cui lavori di registi di spicco. Negli anni '70 Pippo Franco si dedica anche alla commedia erotica all'italiana, pubblicando, contemporaneamente, diversi album musicali di canzoni satiriche e ironiche, per poi specializzarsi su un repertorio di canzoni divertenti per bambini, di cui alcune divenute molto famose. Sempre a partire dagli anni '70 propone diversi spettacoli di cabaret, anche in televisione. Negli anni novanta ottiene grande successo di pubblico con il repertorio di satira politica e di varietà del Bagaglino. L’attore ha inoltre partecipato a diversi film per la televisione fino agli anni 2000, apparendo, però, sempre più di rado.

