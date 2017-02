PRETTY LITTLE LIARS 7 / Anticipazioni puntata 5 febbraio 2017: Hanna sospetta di Noel, ma è l'unica

PRETTY LITTLE LIARS 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Stories di oggi, domenica 5 febbraio 2017, andranno in onda due nuovi episodi di Pretty Little Liars 7, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto ed il sesto, dal titolo "Gangster autentici" e "Una contro tutte". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Alison (Sasha Pieterse) ritorna a casa, ma sotto il controllo stretto di Mary Drake (Andrea Parker), che risulta sua tutrice. Nel frattempo, Emily (Shay Mitchell) si risveglia a casa con Sabrina (Lulu Brud) ed è costretta ad andarsene in fretta quando realizza di essere in ritardo per l'esame. Più tardi, Aria (Lucy Hale) scopre che Rollins (Huw Collins) era stato avvisato da qualcuno dell'innocenza di Alison. Nonostante l'esame fallito, Emily riesce a superarlo grazie ad AD e riceve un messaggio sul cellulare di Rollins per un appuntamento. Intanto, Alison scopre di essere stata derubata di tutti i soldi e delle azioni della Carissimi Group, mentre Spencer (Troian Bellisario) scopre che Marco (Nicholas Gonzalez) è un detective e che sarà il supervisore di Toby (Keegan Allen) per il caso del medico. Più tardi, Jenna (Tammin Sursok) e Sara (Dre Davis) si incontrano in un locale, mentre Aria e Emily scoprono che Elliot aveva un secondo appartamento, con passaporti ed un indizio su Archer Dunhill. Quella sera, Ezra (Ian Harding) chiede ad Aria di sposarlo, ma la ragazza non sa cosa rispondere, mentre Jenna e Sara incontrano Noel (Brant Daugherty). Alison riceve una strana telefonata da parte di Elliot e Spencer trova Mary Drake nella casa in cui viveva il medico. Più tardi, Aria rivela ad Hanna (Ashley Benson) di aver ricevuto la proposta e l'amica le confessa di aver rotto con il fidanzato. Intanto, Alison affronta Mary sul fatto che Charlotte inizialmente si facesse chiamare CeCe Drake, ma la donna preme sul fatto che la sorella l'abbia privata di tutto. Aria ritorna di nuovo da Ezra e decide di raccontargli tutta la verità su quanto sta succedendo. All'arrivo di un secondo messaggio, Hanna avvisa Alison che AD potrebbe cercare di attaccarla, non sapendo che il poliziotto che si trova all'esterno ha una maschera. Alison tuttavia sopravvive grazie all'arrivo della Polizia. Dopo aver saputo tutta la verità Ezra chiede di nuovo ad Aria di sposarlo, ottenendo un sì. La cameriera di un albergo trova invece il corpo di Sara privo di vita all'interno di una vasca da bagno.

PRETTY LITTLE LIARS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 5 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "GANGSTER AUTENTICI" - Toby viene avvisato dalla Polizia che qualcuno è entrato in casa sua, mentre si trova in compagnia delle Liars. Alison scopre che Jason è ritornato in città, ma è combattuta fra un sentimento di felicità ed uno di confusione. Il fratello deciderà di ricorrere all'aiuto di una vecchia amica per fare in modo che Mary Drake si allontani da Alison. Nel frattempo, le Liars scoprono che Jessica DeLaurentis le teneva sotto controllo e che la Drake ha avuto un secondo figlio mentre si trovava al Radley. Hanna rivela a Caleb di aver mollato Jordan, mentre Ezra chiederà ad Aria di partire con lui verso la Toscana.

PRETTY LITTLE LIARS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 5 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 8 "UNA CONTRO TUTTE" - Hanna è sempre più convinta che AD sia Noel, mentre Emily si ritrova a fronteggiare Paige per il ruolo di coach della squadra di nuoto. Intanto, la signora Grunwald fa ritorno in città per avvisare che Hanna e Caleb sono in pericolo, ma la ragazza non riesce a convincere l'amiche dei suoi sospetti su Noel. Ezra scopre che Nicole è ancora viva ed Aria lo invita ad andare in Colombia per assicurarsi dello stato di salute della ragazza. Le Liars seguono infine una pista, dopo aver scoperto che il secondo figlio di Mary Drake potrebbe essere una bambina e che è stata affidata ad un uomo dei servizi sociali. Hanna invece contatta una persona, sempre più sicura che Noel sia AD e si rinchiude in un locale per stare al sicuro.

© Riproduzione Riservata.