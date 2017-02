PROPOSTA INDECENTE/ Su La7 il film con Robert Redford e Demi Moore, alla regia Adrian Lyne (oggi, 5 febbraio 2017)

PROPOSTA INDECENTE, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Proposta indecente, il film in onda su La7 oggi, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola drammatica e sentimentale che segna uno dei maggiori successi di Robert Redford degli anni novanta che è stata diretta da Adrian Lyne, "Proposta indecente" è basato su di un fortunato romanzo e ancora oggi è ricordato tra i migliori incassi al botteghino del regista britannico. Il film non è al primo passaggio sul piccolo schermo, dal momento che è stato proposto diverse volte nella programmazione tv, il film arrivò nelle sale nel 1993 (sull'onda del successo che Adrian Lyne aveva riscosso sei anni prima con "9 settimane e ½", film di culto degli anni Ottanta) e rientra perfettamente nel filone delle pellicole sentimentali hollywoodiane, anche se con risvolti drammatici per quanto riguarda le tematiche trattate. A contribuire al successo di "Proposta indecente" fu anche il cast assemblato da Lyne e che, oltre a Robert Redford (nei panni di John Gage) e Demi Moore (Diana Murphy), annovera un giovane Woody Harrelson (David Murphy) e altri attori quali Seymour Cassel, Oliver Platt, Billy Bob Thornton e Rip Taylor. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

PROPOSTA INDECENTE, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia è incentrata attorno alle vicende di David Murphy e sua moglie Diana, una coppia molto affiatata che si reca a Las Vegas per tentare la fortuna e realizzare finalmente uno dei propri progetti immobiliari. Nella città del Nevada le cose non vanno per il verso giusto e perdono tutti i loro risparmi, l'incontro casuale con John Gage, un noto miliardario, cambia però la loro vita. Il tycoon si invaghisce di Diana e dopo averla aiutata a vincere del denaro al casinò, fa una "proposta indecente" ai due coniugi, John offre un milione di dollari a David per trascorrere una notte con sua moglie, l'uomo, dopo qualche tentennamento, accetta e acconsente alla "notte d'amore" di Diana nello yacht del miliardario. Tuttavia, nelle settimane successive David si accorge che il rapporto con sua moglie è irrimediabilmente cambiato, comincia ad essere pervaso da sentimenti di gelosia, convinto che Diana sia davvero attratta da John, fino ad arrivare alla separazione. Venuto a conoscenza della cosa, John riprende a corteggiare Diana e la conquista, dando quindi vita a una relazione stabile con lei. Ad ogni modo, l'uomo capisce ben presto che Diana non potrà mai amarlo come ha fatto con suo marito e la inganna provandole a spiegare che è stata solo l'ultima vittima di un "gioco" perpetrato verso altre donne, cerca così di riportarla tra le braccia di un David pentito delle proprie scenate di gelosia.

