SAINT MOTEL/ La band di Los Angeles ospite nel salotto di Rai 3 (Che tempo che fa, 5 febbraio 2017)

SAINT MOTEL, LA BAND DI LOS ANGELES OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - Domenica 5 febbraio, alle ore 20:00, su Rai 3, Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio, con Filippa Lagerbäck e Luciana Littizzetto, basata su interviste a personaggi famosi che hanno fatto parlare di sé recentemente, ma che dà spazio anche a siparietti comico-satirici e riflessioni sull'attualità, ospiterà i Saint Motel, la band pop/rock/dance di Los Angeles. I Saint Motel sono diventati celebri soprattutto per alcuni brani, quali My Type, che in Italia conseguì il Disco di Platino, tormentone del 2014, musica della pubblicità di una compagnia telefonica italiana. Tra le altre canzoni famose ricordiamo Cold cold man, che ha fatto vincere alla band il Disco d'Oro sempre in Italia, e il brano Benny Goodman.

SAINT MOTEL, LA BAND DI LOS ANGELES OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IL NUOVO ALBUM (CHE TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - I Saint Motel parleranno del loro quarto album di inediti, Saintmotelevision, uscito il 21 ottobre 2016, anticipato dal singolo di agosto Move, un brano ballabile dalla ritmica robusta e coinvolgente e un sound tipico del loro stile musicale, seguito dal singolo di settembre You can be you. Saintmotelevision vede la partecipazione di Lars Stalfors, musicista e arrangiatore statunitense, e Tim Pagnotta, compositore e produttore musicale. La band californiana inizierà il suo tour europeo il 7 febbraio, e l'unica data italiana è prevista per il 21 febbraio al Fabrique di Milano.

SAINT MOTEL, LA BAND DI LOS ANGELES OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IL LORO PERCORSO ARTISTICO (CHE TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - I Saint Motel si formano a Los Angeles nel 2009 grazie al pianista e vocalist A/J Jackson e il chitarrista Aaron Sharp, i quali reclutano il bassista Dak Lerdamornpong, conosciuto semplicemente come Dak, e il batterista Greg Erwin. Decidono di produrre inediti e di scriverli insieme, e nello stesso anno producono il primo EP, ForPlay, mentre il loro primo album, Voyeur, uscirà nel 2012. Il grande successo arriva con l'EP My Type, pubblicato con la Parlophone, nel 2014, prima nel Regno Unito e poi negli Stati Uniti. La canzone My Type diventa uno dei motivi ricorrenti della stagione di serie A 2015-2016, molto presente anche in un notissimo videogioco di calcio.

SAINT MOTEL, LA BAND DI LOS ANGELES OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA PARTECIPAZIONE A SANREMO 2015 (CHE TEMPO CHE FA, 5 FEBBRAIO 2017) - Il 12 febbraio 2015 i Saint Motel furono già ospitati al Festival di Sanremo, con i brani My Type e Cold cold man, partecipazione che fece accrescere la loro popolarità in Italia e permise loro di conseguire l'Oro e il Platino. La targa Disco di Platino FIMI fu consegnata al gruppo proprio durante la serata sanremese.

