SANREMO 2017 / Festival, news: già noti i suoi vincitori social (oggi, 5 febbraio 2017)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: GIÀ INCORONATI I VINCITORI SOCIAL (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) – Martedì 7 febbraio nella prima serata di Rai 1 il glorioso teatro Ariston di Sanremo apre le porte alla 67^ edizione del Festival della Canzone Italiana con la conduzione di Carlo Conti che ne è anche il direttore artistico e di Maria De Filippi. Nonostante lo spettacolo non sia ancora iniziato il popolo del web ha già incoronato i propri vincitori. Infatti, ci sono alcuni artisti impegnati nella gara sanremese che arrivano a questo appuntamento con un vero e proprio popolo di fans pronti a sostenerla. La più seguita tra i cantanti in gara è Lodovica Comello che grazie alla sua partecipazione alla serie Disney, Violetta ed al programma Singing in the Car, vanta tra i vari social network oltre sei milioni di followers. Completano il podio due artisti napoletani: il rapper Clementino che ne conta quasi 2 milioni e Gigi D’Alessio che ne ha poco più di 1,7 milioni. Tra gli altri artisti più seguiti sul web c’è un po’ a sorpresa Fiorella Mannoia con circa 1,5 milioni e Michele Bravi con 1,2 milioni.

