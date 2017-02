SERENA ROSSI, L’ATTRICE CON UN TALENTO DA CANTANTE OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 5 FEBBRAIO 2017) Tra gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi troveremo Serena Rossi, nota attrice napoletana, apprezzata per il suo carisma, il suo talento e anche la sua simpatia. Nata il 31 agosto del 1985, sin dalla tenera età è proiettata nel mondo dello spettacolo: proviene da una famiglia di cantanti e musicisti. Il suo primo approccio con il teatro avviene tramite un musical, "C'era una volta... Scugnizzi", in cui mostra le sue abilità canore. Successivamente partecipa alla soap "Un posto al sole", nel ruolo di Carmen.

È stata molto attiva anche in televisione, partecipando a diverse fiction: "Virginia, la Monaca di Monza", "Il Commissario Montalbano", "Salvo D'Acquisto" sono solo alcuni dei tanti titoli legati al suo nome.

Ha avuto anche numerose esperienze come doppiatrice, nel cinema: è lei ad aver prestato la voce alla Principessa Anna, nelle pellicole d'animazione Disney "Frozen: Il Regno di Ghiaccio" e "Frozen Fever". Durante questa esperienza, ha avuto modo di legare con colleghi come Serena Autieri (Elsa) ed Enrico Brignano, il quale presta la voce al pupazzo di neve Olaf. Come se non bastasse, ha prestato la voce al personaggio di Cenerentola nella pellicola "Into the Wood", una commedia musicale che ha riscontrato pareri contrastati nella critica.

L'attrice ha partecipato al programma "Tale e Quale Show", in cui ha mostrato le proprie abilità canore interpretando e imitando talenti come Celine Dion.

