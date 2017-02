SERKAN CAYOGLU/ Video, C’è posta per te: la moglie di Matteo "adesso è mio!", cosa dirà la "fidanzata" Ozge Gurel?

SERKAN CAYOGLU, VIDEO: SORPRESA A C’È POSTA PER TE (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Serkan Cayoglu è stato grande protagonista a C'è posta per te, nella storia di Matteo e Sara. Il quinto appuntamento con C’è posta per te, infatti, ha regalato al pubblico la presenza dell’attore turco Serkan Cayoglu dando spazio ad una storia davvero commovente, di amore e sincerità. Matteo ha voluto infatti invitare la moglie Sara all’interno dello studio guidato da Maria De Filippi. L’uomo, a causa di una malattia alle ossa, non riesce a lavorare e i due, spesso, si trovano ad affrontare difficoltà economiche: per questo ha voluto fare una sorpresa molto speciale alla compagna, chiedendo che venisse invitato uno dei suoi attori preferiti della soap opera Cherry Season, Serkan Cayoglu appunto. L’emozione è stata davvero grande: marito e moglie hanno ballato insieme, mentre Serkan ha accompagnato la nonna sulle note del brano scelto, per questo momento toccante. Il pubblico è scoppiato in un applauso fragoroso, tra lacrime e baci dei protagonisti, e un abbraccio di Serkan alla nonna. Con tutta la sua semplicità, Serkan Cayoglu ha accompagnato il confronto dei due coniugi ed è certamente stato in grado di lasciare un ricordo indelebile all’interno della famiglia e del pubblico. Con una piccola nota di "simpatia". All'apice della felicità Sara al momento dei saluti ha scherzato con il pubblico che inneggiava all'attore turco abbracciandolo di slancio e rispondendo alle urla "No, adesso è mio!!", una nota simpatica e innocente, ma chissà cosa ne dirà la (presunta) fidanzata di lui? I telespettatori dell’ammiraglia Mediaset non vedono l’ora di poterlo ritrovare sulle scene, magari nuovamente nei panni di Ayaz. Clicca qui per vedere il video del ballo di Serkan Cayoglu a C’è posta per te direttamente dal sito di WittyTv.

SERKAN CAYOGLU: FIDANZATA, ETÀ E CURIOSITÀ DELL’ATTORE DI CHERRY SEASON (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Serkan Cayoglu è stato ospite nella quinta puntata di C’è posta per te: Cayoglu è un attore turco che ha raggiunto la notorietà anche qui in Italia grazie al ruolo che ricopre nella soap Cherry Season (Ayaz Dincer), trasmessa su Canale 5. È nato nel 1987, il 31 maggio: ha dunque 29 anni e vive in Germania, anche se le sue origini sono turche. Serkan Cayoglu ha fatto impazzire i fans della telenovela, e non solo, quando è iniziata a circolare la voce che avesse una storia con la bella Ozge Gurel, proprio l’attrice che in Cherry Season veste i panni di Oyku: i due - dopo essere stati paparazzati insieme, come riporta anche Donna Glamour - non hanno comunque mai confermato ufficialmente, ma le speranze dai fan non sembrano affatto destinate a spegnersi. Serkan, ospite nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo qualche tempo fa (insieme alla collega) ha anche rivelato di conoscere un po’ la lingua italiana, e ha stupito tutti con un saluto in italiano.

