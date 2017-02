SI PUO' FARE AMIGO/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Jack Palance, alla regia Maurizio Lucidi (oggi, 5 febbraio 2017)

SI PUO' FARE AMIGO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Si può fare amigo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere western talvolta scritta anche il titolo "Come si può fare... amigo"!. E' un lavoro cinematografico di genere western realizzato nel 1972 e diretto da Maurizio Lucidi. Sin da subito entrato nel classico degli amanti dei film western, si può fare... amigo fa anche parte di quel cinema classico italiano che non ha niente da invidiare ai lavori del cinema stranieri. Del cast hanno fatto parte attori celebri del calibro di Bud Spencer (Coburn Thompson), Jack Palance (nei panni di Sonny Bronston), Francisco Rabal ha dato voce allo sceriffo Franciscus, mentre Renato Cestiè ha avuto modo d'interpretare Chip Anderson. Dany Saval ha vestito i panni di Mary Bronston e Salvatore Borgese quelli del vicesceriffo. Luciano Catenacci ha interpretato lo straniero James. Riccardo Pizzuti e Sal Borgese hanno dato i volti agli uomini di Franciscus (lo sceriffo), e Luciano Bonanni ha fatto nascere il personaggio del proprietario del saloon. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

SI PUO' FARE AMIGO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia del film si sviluppa intorno alla figura di Coburn Thompson, un uomo buono, dal cuore gentile, ma un vagabondo per il mondo. Questi è abile sia con le parole che con le armi, e un giorno incontra Chip Anderson. Questi è un orfano che scappa da alcuni malviventi che gli vogliono fare del male. La banda è capeggiata da James, un cattivo boss dei malviventi, nonché da un prete che in contempo è anche uno sceriffo, Francesco. Egli, in particolare, avrà una grande parte nelle vicende del film che proseguono con Franciscus che vuole mettere le proprie mani su un terreno molto ricco, in quanto sotto vie e del petrolio. Il proprietario del terreno sarebbe il bambino stesso incontrato da Coburn Thompson durante il suo viaggio. Da lì in poi Coburn dovrà proteggere il bambino non solo dal potente Franciscus in cerca di soldi, ma anche da James, il quale farà di tutto per impossessarsi del bambino. In aiuto gli viene Sonny, un ranger-pistolero completamente vestito di nero, molto bravo con la pistola. Questi è il personaggio carismatico di tutto il film, in quanto gira per le strade sempre con un nutrito gruppo di ballerine. Come se non bastasse, Sonny si porterà dietro sua stessa sorella, che, come si scoprirà in seguito, è follemente innamorata di Coburn Thompson, tanto da volerlo seguire ovunque questi vada, anche conscia del pericolo che gli sta sempre sulle calcagna. La sorella Mary avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo della pellicola.

