SONIA LORENZINI PIANGE/ Uomini e Donne, anticipazioni: le dichiarazioni di Mario Serpa pesano come macigni, video (Trono Classico)

SONIA LORENZINI PIANGE, ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE: LE DICHIARAZIONI DI MARIO SERPA PESANO COME MACIGNI (TRONO CLASSICO) - Si apre una nuova settimana piena di novità per i protagonisti del trono classico, ma la prossima puntata di Uomini e Donne si soffermerà, in particolare, sul percorso di Sonia Lorenzini e su alcune voci che qualcuno ha messo in giro sul suo provato. La tronista, che sarà al centro di alcuni pettegolezzi riportati in studio da Mario Serpa sulla sua frequentazione fuori dallo studio con Federico, non potrà fare a meno di piangere, sottolineando l'onestà fino a questo momento dimostrata nel suo percorso. Mario, che non ha mai avuto un buon rapporto con la Lorenzini, si mostrerà molto deciso nelle sue affermazioni, ma Sonia, per chiarire una volta per tutte il suo punto di vista, chiederà al suo acerrimo nemico di chiamare colui che ha rilasciato tali dichiarazioni al fine di chiarire una volta per tutte, davanti ai tanti telespettatori, questa vicenda che rischia di gettare fango sulla sua persona. Possiamo anticiparvi che Serpa cercherà di mettersi in contatto con la sua fonte senza alcun risultato, ma le sue parole continueranno a pesare come un macigno sul percorso di Sonia Lorenzini, che sarà al centro delle polemiche degli altri presenti in studio. Non resta quindi che attendere il nuovo episodio in onda su Canale 5 per scoprire cosa succederà ora che su Sonia Lorenzini si è abbattuto un vero e proprio ciclone. Per visualizzare tutte le anticipazioni della prossima puntata, potete cliccare qui.

