SOUTH KENSINGTON/ Su Italia 1 il film con Enrico Brignano e Giampaolo Morelli, alla regia Carlo Vanzina (oggi, 5 febbraio 2017)

SOUTH KENSINGTON, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: IL CAST - South kensington, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 14.00. Una commedia di Carlo Vanzina, che ne ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura insieme al fratello Enrico. Il film è uscito nel 2001 e gli attori principali sono Enrico Brignano, Giampaolo Morelli, Rupert Everett, Elle Macpherson, Naike Rivelli, Judith Godrèche e Max Pisu. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SOUTH KENSINGTON, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Antonio Pinardi giovane campano scansafatiche è spedito dal padre a Londra per imparare l'inglese. L'uomo è proprietario di un albergo a Positano e spera che il figlio metta la testa a posto e impari finalmente l'inglese, lingua straniera importantissima per la loro attività turistica. Antonio va a vivere nel quartiere di South Kensington nella casa di un lord, Nick Brett. L'uomo è pieno di debiti a causa dello stile di vita al di sopra dei suoi scarsi mezzi e per il gioco ai cavalli. L'unica proprietà rimastagli è una casa nel cuore di uno dei quartieri più chic di Londra e disponendo di numerose stanze le affitta prevalentemente a ragazzi italiani. Antonio si ritrova a vivere nella grande casa insieme a Francesco, un bancario romano che lavora da anni nella City. I due fanno amicizia e il bancario invita il ragazzo da un suo amico, Massimo, per vedere la partita dell'Italia agli Europei. Antonio si diverte molto durante la serata perché è circondato da persone italiane e non si sforza per nulla di parlare inglese. Il giorno dopo però deve iscriversi alla scuola di lingue ma viene derubato su un tram. Senza più soldi il ragazzo è costretto a cercarsi un lavoretto come cameriere e a mentire al padre, che sogna grandi progetti per il loro albergo. Grazie a Nick, Antonio conosce Camilla Fox una ricca ereditiera londinese famosa per essere sempre sui rotocalchi con il fidanzato di turno e la donna stanca dei soliti fidanzati decide di dedicare le sue attenzioni al bel ragazzo italiano. Nel frattempo Francesco, sempre tranquillo e schematico, decide di investire dei giorni su un titolo in borsa e con grande sorpresa raccoglie un bel gruzzolo. Con i soldi della borsa decide di prendere un aereo e volare a Roma dalla fidanzata Giulia. La sorpresa però la riceve lui perché scopre che la ragazza ha una relazione clandestina con un suo amico. Ritornato a Londra più depresso che mai Francesco trova conforto in Nick e Antonio che lo invitano fuori in un locale, dove il bancario conosce Susanna. L'uomo però è troppo deluso dall'amore e non si fida di lei. Nel finale Antonio fa i conti con le bugie dette ai genitori mentre per Francesco e Susanna c'è una possibilità.

© Riproduzione Riservata.