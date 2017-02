STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto, Il Cavaliere del Santo Graal e Si può fare...Amigo (oggi, 5 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 5 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 5 febbraio 2017, le reti del Biscione presentano un palinsesto vasto e ricco nel genere dei programmi, dove si trovano fiction, film e programmi di intrattenimento per un pubblico . Le pellicole che andranno in onda saranno per lo più di genere comico e drammatico, ma non mancheranno anche film western e di fantascienza. Sbricrciando la lista dei programmi possiamo svelare che su Canale 5 ariva i momento tanto atteso per gli appassionati della soap piena di segreti, intrighi e misteri ovviamente il riferimento va a Il Segreto, Italia 1 è all'insegna dell'avventura con il film Il cavaliere del santo Graal mentre Rete 4 propone un film western. Commedia, fantascienza e animazione sono i film proposti invece da Iris Italia 2 e Boing, Mediaset Extra invece da spazio all'intrattenimento comico. Tra i tanti programmi messo in atto per stasera, pensiamo che in fatto di ascolti dovrebbe confermarsi Canale 5, che tra le reti Mediaset è quello che riscontra maggiore successo con la messa in onda de Il Segreto. Ma dopo questa breve riflessione, passiamo al dettaglio della programmazione Mediaset.

La serata di Canale 5 quindi, come già detto, vede la trasmissione della telenovela molto amata dagli italiani. Nella puntata serale Sol ucciderà Eliseo mentre Severo rimane ferito. I due con la compagnia di Lucas e Candela ritorneranno a Puente Viejo. Don Anselmo invece lascia il paese per fare posto a don Berengario. Tra Emilia ed Alfonso i rapporti tornano ad essere buoni, ma ci sarà un pò di tranquillità adesso per i nostri protagonisti o qualcosa di nuovo li aspetta dietro l'angolo? A seguire, in seconda serata viene invece trasmesso il reality L'isola dei Famosi Domenica SS per seguire le vicende che accadono ai vari personaggi in Honduras. Su Italia Uno in prima serata il pubblico appassionato dell'avventura potrà vedere Il Cavaliere del Santo Graal dove il cavaliere farà di tutto per riportare in Spagna il Santo Graal.

La seconda parte della serata sarà dedicata al programma sportivo dedicato al campionato di football americano. Su Rete Quattro il tema della prima serata sarà il western con la proiezione del film Si può Fare...Amigo con la partecipazione di Bud Spencer, Francisco Rabal, Luciano Catenacci e Renato Cestie', a seguire ci sarà il film drammatico Guida per riconoscere i tuoi Santi. Il film riguarderà uno scrittore che torna nel suo paese d'origine perché suo padre è molto malato. Dopo 15 anni di assenza tornano alla sua memoria vecchi ricordi di un'estate difficile da dimenticare. Su La5 prenderà posto la commedia Baciami Ancora. Un cast diretto da Gabriele Muccino che vede coinvolti gli attori Stefano Accorsi, Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino. Su Mediaset Extra tante risate con il programma Scherzi a Parte Story, mentre su Iris andrà in onda la commedia Mr Beaver in cui sono protagonisti Mel Gibson e Jodie Foster, la quale ne ha seguito anche la regia. La trama racconta, per il ciclo Iris Prestige, la vita di un imprenditore che dopo anni di successo cade in depressione e la moglie fa di tutto per metterlo in condizione di riprendersi. Italia 2 trasmetterà Blade: Trinity dove il protagonista sarà impegnato a difendere la città dal male insieme al suo mentore. Su Top Crime ci saranno 2 episodi della serie tv The Mysteries of Laura, 'Tieniti la Bocca Chiusa' ed 'Una Festa Sorprendente'. Infine su Boing andrà in onda il film Scooby-Doo! e il Festival dei Vampiri dove il cane e la sua squadra cercherà di salvare Daphne dai vampiri.