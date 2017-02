STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti 4, NCIS e Che fuori tempo che fa (domenica, 5 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 5 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 5 febbraio 2017, nel palinsesto Rai ce nè davvero per tutti i gusti, a partire dalle serie tv passando per l'intrattenimento e allo sport senza lasciare i film proposti pre la stasera e tanto altro per soddisfare i telespettatori che sceglieranno i canali della storica emittente italiana. In ottica di ascolti, a spiccare saranno con molta probabilità 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio e, in seconda serata, lo storico appuntamento con la 'Domenica Sportiva'. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Iniziamo la nostra classica carrellata con Rai 1 che apre le danze con 'Techetechetè', programma che ripropone alcuni dei momenti storici della televisione pubblica italiana. A seguire due nuove puntate della quarta stagione di 'Che Dio ci aiuti', serie televisiva incentrata sulle vicende di Suor Angela, una ex galeotta interpretata da Elena Sofia Ricci. Nello specifico le due puntate si intitoleranno 'Un'alta occasione' e 'Buone intenzioni'. Al termine della serie, a partire dalle 23.45, spazio all'approfondimento giornalistico di 'Speciale Tg1', in cui ancora una volta saranno analizzati i casi di attualità, politica e costume che stanno segnando il nostro tempo.

Spostandoci su Rai 2, alle 21.00 in programma la serie crime 'NCIS', con la celeberrima squadra al lavoro contro criminali da non sottovalutare (in onda l'episodio intitolato 'L'isola che non c'è'). A seguire il secondo canale Rai propone la serie tv 'Bull', anche qui parliamo di casi legati al crimine, ma affrontati attraverso gli occhi di esperti di diritto e comunicazione. Protagonista, infatti, è lo psicologo Jason Bull, che aiuta gli avvocati ad elaborare le migliori strategia di difesa possibili. In programma la puntata 'La collana'. Alle 22.40, sempre su Rai 2, spazio al classico appuntamento con la 'Domenica Sportiva', programma che presentato dal giornalista Alessandro Antinelli, si focalizza principalmente sulle gare dell'ultima giornata del campionato di Serie A. La serata di Rai 3, invece, sarà all'insegna della simpatia di Fabio Fazio con l'acclamato format di 'Che tempo che fa' e 'Che fuori tempo che fa'. Spazio, così, a tanto ospiti, musica e cultura. Alle 22.50 in programma 'Stato Civile, l'amore è uguale per tutti', in cui trovano spazio le vicende dei tanti italiani che si legano attraverso le unioni civili, con questo documentario intimo e attraverso i racconti dei protagonisti, sarà possibile scoprire lo stato d'animo di chi finalmente vede riconosciuto legalmente il proprio amore. Su Rai 4 spazio alla commedia con 'Comportamenti molto...cattivi', opera del 2014 che vede protagonista la star Selena Gomez. Semplice la trama, il sedicenne Rick (Nat Wolff) si innamora di Nina, ragazza popolare e tra le più ambite (se non la più ambita) della scuola. Per conquistarla, Rick si ritroverà ad affrontare non poche disavventure. Su Rai 5, invece, ecco due episodi di 'Attenborough e la Grande Barriera', documentario che vede protagonista il naturalista David Attenborough. Lo studioso si trova sulla Grande Barriera Corallina per continuare così le ricerche iniziate ben 60 anni fa, nonché per esaminare l'attuale "stato di salute" della stessa barriera. Su Rai Movie, invece, ecco 'Agente 007 - Licenza di uccidere', episodio del 1962 della celeberrima serie dedicata a James Bond. Protagonista il grande Sean Connery, affiancato da attori del calibro di Joseph Wiseman e Ursula Andress. Qui l'agente più famoso della storia del cinema è alle prese con il pericolosissimo Dr. No. Chiudiamo la nostra carrellata con Rai Premium e con l'irresistibile 'Cavalli di Battaglia', programma a metà tra teatro e televisione presentato dal grande Gigi Proietti. Con lui spazio a tanti volti noti dello spettacolo italiano.