STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Timeless, Dicte e Fortitude (domenica, 5 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 5 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, domenica 5 febbraio 2017, la piattaforma satellitare di Sky propone una vasta scelta nella sua programmazione. Dalle serie tv sui canali Fox con la nuovissima serie Timeless che viene trasmessa su Fox, mentre su Fox Crime va in onda Dicte e Sky Atlantic propone Fortitude. Si passa al reality su Sky Uno con Ink Master Redemption, ai film sui canali dedicati al cinema come Sky Cinema con la prima visione di Seduzione fatale. Sky Cinema Family propone una commedia con il film Martin e Julia, mentre su Sky Cinema Max spazio agli amanti dell'azione con Terminator Genisys. Ma vediamo adesso la programmazione della serata Sky nel dettaglio.

Su Fox va in onda la nona puntata di Timeless, la nuovissima serie tv fantascientifica approdata su Sky. Dicte, in onda su Fox Crime, è invece ormai arrivata alla terza stagione, ma non manca mai di stupire in ogni puntata. Su Fox Life e Sky Atlantic invece altri due telefilm con la seconda stagione di Fortitude, la serie tv mozzafiato ambientata sulle isole Svalbard, e la quarta puntata di Conviction, con l'avvocatessa Hayes Morrison alle prese con un altro errore giudiziario. Su Sky Atlantic invece l'ultima puntata di Ink Master Redemption porterà sullo schermo altri nuovi tatuaggi. Sui canali Sky Cinema invece troviamo in prima visione su Sky Cinema 1 Seduzione fatale, un thriller con Wes Bentley e Jaimie Alexander coinvolti in una storia d'amore pericolosa. Su Sky Cinema Hits va in onda Pulp fiction, il film cult per eccellenza di Quentin Tarantino con Uma Thurman e John Travolta. Martin e Julia regalerà una serata più serena su Sky Cinema Family con un film sullo scambio di identità tra due ragazzi coetanei interpretati dalla stessa attrice Amanda Davin. Su Sky Cinema Passion, come sempre, va in onda un'altra storia d'amore con APPuntamento con l'@more, con Miles Teller e Analeigh Tiptop che dal web si ritroveranno a condividere molto di più sotto una forte nevicata. Infine, Sky Cinema Max propone Terminator Genisys, quinto film della famosa saga con Arnold Schwarzenegger che, ripartendo dagli eventi del primo film, modificherà parte della storia.