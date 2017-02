SUOR CRISTINA SCUCCIA, L’EX VINCITRICE DI THE VOICE OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 5 FEBBRAIO 2017) Suor Cristina Scuccia torna oggi in televisione ospite di Domenica In, la trasmissione di Pippo Baudo. Lei divenne famosissima subito dopo la sua prima apparizione a The Voice of Italy dell'edizione 2013-2014, raggiungendo in pochissimo tempo circa 20 milioni di visualizzazioni su Youtube, aggiudicandosi addirittura il quarto posto per numero di click, mentre a oggi risultano circa 87 milioni e 100 mila visualizzazioni del video. Memorabile risultò lo stupore dei giudici di gara al momento dello svelamento della Blind Exhibition, quando si voltarono e scoprirono l'identità della cantante che era stata giudicata positivamente. Suor Cristina ha una voce potente e squillante, pulita, idonea alla musica soul, ma anche pop. Personaggio a parte, l'esibizione colpì per la sua sicurezza, per la vivacità di quella voce pulsante e coinvolgente. Quell'edizione di The Voice of Italy fu vinta proprio dalla stessa Suor Cristina nella primavera del 2014.

Cristina Scuccia nasce a Vittoria, città siciliana del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sulla costa sud dell'isola. Con la famiglia abitava a Comiso, un comune limitrofo più piccolo. Nel 2008 si iscrive all'Accademia di Spettacolo Star Rose Academy di Roma, dove ha l'occasione di studiare con docenti quali il cantautore Franco Simone. Nel 2012 diviene suora della congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia. Nel 2013 vince il concorso canoro religioso Good News Festival trasmesso da TV2000. Il brano proposto era Senza la tua voce, che fu anche il suo primo singolo pubblicato. Dopo la vittoria con la squadra di J-Ax al talent canoro, pubblica l'album di inediti e covers Sister Cristina, conquistando il Disco d'Oro in Francia.

